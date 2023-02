Elena, paciente con temblor esencial: "Estoy contentísima de haber recuperado muchísima calidad de vida"

No habían pasado aún 24 horas desde que recibió el tratamiento y Elena mostraba públicamente su alegría por el éxito de la intervención. Desde 2017 llevaba sufriendo temblores: tiene setenta años y la enfermedad no le impidió completar su trayectoria laboral como médica de atención primaria, con "algo de ayuda" pero siguió pasando consulta hasta los 64. Fueron estos últimos doce meses en los que el deterioro se precipitó: "no podía hacerme nada en la cara, no podía hacer una vida medio normal, coger algo... y ahora, levanto mi mano, mirad, y no tiembla nada... ¡Es que no podía agarrar absolutamente nada!". En un momento de la comparecencia ante la prensa se retira la gorra que le cubre la cabeza sin pelo: "quiero enseñároslo porque no me preocupa... esto crece... en cambio mi calidad de vida ha mejorado muchísimo", insiste.





La mano derecha ha dejado de temblar gracias a la intervención en uno de los lados del cerebro, la izquierda sigue un poco a su aire cuando Elena extiende los brazos para mostrar su evolución en menos de un día. El doctor Ángel Sesar, neurólogo del Hospital Clínico, explica que no está indicado el tratamiento bilateral por los efectos secundarios que puede producir, pero esta médica jubilada desliza que no le importaría volver a recibir la misma terapia en unos meses. "Se puede hacer de los dos lados, a nosotros nos lo autorizaron como proyecto de investigación, hemos hecho dos y el resultado es muy bueno, es una vía por la que queremos continuar", añade Sesar.

CIEN PACIENTES EN UN HOSPITAL PIONERO

El Clínico de Santiago fue en marzo de 2021 el primer hospital público de España en empezar a aplicar este tratamiento de vanguardia, el HIFU, a las personas que sufrían temblores esenciales que no remiten con fármacos. En estos casi dos años, han pasado por el CHUS sobre todo pacientes gallegos, pero 23 venían derivados desde otros puntos de España: Madrid, Burgos, Zamora...o Valladolid, como Elena.

Con los ultrasonidos se causa "una lesión de unos 5 milímetros en el cerebro que acaba con el temblor", explica el neurocirujano Eduardo Arán, una terapia que se aplica en una sala de resonancia y que evita una intervención quirúrgica. Eso sí:desgraciadamente no todas las personas que sufren temblores son candidatas al HIFU. "No todos los cráneos sirven para esta intervención, en un 7% no valen porque los ultrasonidos no atraviesan bien el hueso craneal y no alcanzamos la temperatura suficiente", aclara el doctor Sesar. "Se aceptan casi todas las solicitudes que nos llegan", asegura, pero antes de que una persona sea incorporada a la lista necesita una resonancia y un TAC específicos que confirmen que los ultrasonidos son el tratamiento adecuado.

"CUIDEMOS MUCHO, MIMEMOS LA SANIDAD PÚBLICA"

En una clínica privada, el tratamiento con HIFU supone un desembolso de alrededor de 25.000 euros, así que no es de extrañar que a Elena no le temblase nada la voz a la hora de defender la Sanidad Pública tras someterse a esta terapia: "esto no sería posible en otro tipo de Sanidad, una sanidad pública que es para todo el que la necesite. Yo que he sido médica de familia 40 años pasando consulta, por favor pido a todas las autoridades tanto del SERGAS como del MInisterio, de todos los servicios de Salud de todas las comunidades... que invirtamos, que cuidemos, porque la Sanidad Pública no hay ninguna como ella. Es algo que tenemos que cuidar, y cuidad significa invertir, mimar, porque es la única que nos iguala a todo el mundo. Es la única por la que de verdad debemos luchar. Muchas gracias"

Tras el Clínico de Santiago, la técnica HIFU ha empezado a aplicarse también en hospitales de Madrid y Cataluña y próximamente llegará a Andalucía.

