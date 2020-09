Maquinaria a tope en los institutos de Santiago y comarca, una vez conocida la adjudicación del profesorado con el que podrán arrancar el curso en apenas una semana. Mañana viernes se adjudicarán los destinos a los algo más de 1.100 docentes que contratará la Consellería de Educación para reforzar en este curso de pandemia los 360 centros de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Galicia, donde ultiman la organización de este inicio sin precedentes.

La casuística es de lo más variopinta: en Cope Santiago te acercamos dos "botones de muestra". El IES Eduardo Pondal de Santiago, con casi 600 alumnos este curso, ha conseguido siete de los ocho docentes que reclamaba para poder hacer los desdobles que garantizasen alumnado a metro y medio de distancia en todas las aulas. Con esta adjudicación, podrán tener grupos más pequeños en ESO, a costa de "la biblioteca, que este curso será online, o varias aulas de especialidades", nos explicaba su director, Óscar Couto. No tienen profesorado suficiente para desdobles en Bachillerato, así que cuatro de los seis grupos, los de más de 25 alumnos, tendrán enseñanza semipresencial. Couto nos explicó que "no cuentan con dotación tecnológica especial para esta docencia": el alumnado se irá rotando de forma que cada mes, se quedarán un día en casa. "Al día siguiente, las dudas que tenga se resolverán en el aula y los compañeros le pasarán los apuntes, igual que se hizo siempre", añade.

E Ies de Ames también ha visto incrementar su número de matrículas entorno a unas 40, como el Pondal, este curso: arrancará con casi 800 alumnos. Sin embargo, el centro que atiende las necesidades educativas de buena parte de la población de Bertamiráns y su entorno no ha tenido que solicitar más docentes para cumplir el protocolo porque en su caso los espacios son más grandes. La directora, María Soledad Louro, nos contó que solo han tenido que cambiar la ubicación de los grupos, que ahora darán clase donde antes había aula de música, plástica o tecnología. Louro asegura que el cambio no ha suscitado rechazo entre el profesorado del centro, "porque el protocolo ya no permite compartir materiales al alumnado, que tendrá que llevarlo para las materias específicas, y además, es preferible que sea el docente el que se desplace por el Instituto y no que cambien de aula los alumnos".

LOS RECREOS, OTRO PUZZLE QUE RESOLVER

Ambos centros comparten la vieja demanda de un espacio cubierto donde poder disfrutar de los recreos cuando el tiempo no acompaña: este curso la cosa se agrava a causa de la pandemia así que tocará quedarse en clase cuando llueva, porque con patios cubiertos que apenas dan cobijo a 40 personas a distancia de metro y medio, difícil organizar recreos seguros para varios cientos de jóvenes. Pero los otros días...cuando el sol asome un poco, cada uno resolverá la papeleta también a su manera: en el Pondal tienen menos patio, así que "los grupos pares, tendrán los recreos en un horario, y los impares, en otro, para no coincidir todos a la vez en el patio".

En el Ies de Ames, "la finca es más grande", así que empezarán saliendo todos en el mismo horario, aunque por parcelas: "hay cuatro sitios diferenciados, donde caben más de ciento y pico a la vez... así que vamos a probar".

Tanto en el Ies Eduardo Pondal como en el de Ames se preparan para un "curso complicado" y nos despiden con un "gracias por llamar... y deséanos suerte!"