El paro de una parte del sector del transporte está generando una bola de nieve en la economía gallega que cada vez es más grande y que está obligando a cada vez más sectores a cesar la actividad de modo temporal.

Los ganaderos tienen sus explotaciones bloqueadas e incluso dificultades para recibir el pienso con el que alimentan a los animales.

También la industria láctea y las conserveras están en la cuerda floja. No les llegan los componentes que necesitan para sacar el producto al mercado y algunas como Calvo en Carballo ya han anunciado un paro a partir del lunes.

Lo mismo ocurre con la pesca, que trabaja a medio gas desde este lunes. Sí llega pescado a mercados como el de Abastos de Santiago, pero las grandes superficies reciben poco producto. Lonjas como las de Celeiro y Burela (Lugo) están bloqueadas por los piquetes.

LA CONSTRUCCIÓN NO RECIBE SUMINISTROS

El último sector en comunicar paros de empresas a causa de la protesta en el transporte es el de la construcción. "Si no hay hierro y no hay hormigón y con la escalada exagerada del precio de los combustibles se hace inviable la actividad", explica a Cope Diego Gómez Reino, el presidente de la Federación Gallega de la Construcción.

En el caso de la construcción el problema no es solo el bloqueo de los camiones: que hayan cerrado por el alto precio de la luz empresas como Megasa y Ferroatlántica les ha dejado sin los proveedores de los materiales que se utilizan para las obras.

LOS REPARTIDORES DE BEBIDAS ADVIERTEN DE QUE LAS DISTRUBIDORAS SE ESTÁN QUEDANDO SIN GÉNERO

También se empieza a notar ya la sombra del desabastecimiento en la hostelería de ciudades como Santiago de Compostela. Sergio reparte bebidas en el caso histórico y cuenta a Cope como las distribuidoras se están quedando sin género.

"Fáltanos mercancía, non chegou Coca Cola, se non chega suministro hoxe quedaremos parados a partir do luns", lamenta. El problema, además, afecta a todas las marcas.

Lo mismo confirma Thor Rodríguez, propietario de un local de hostelería a pocos metros de la plaza del Obradoiro. "Esta semana las empresas distribuidoras nos han servido con normalidad pero llevan unos días sin recibir mercancía en sus instalaciones".

Esa situación les hace temer problemas de suministro de cara a la semana próxima. "Podríamos no recibir todo el pedido que hagamos", lamenta en conversación con Cope Santiago.