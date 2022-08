Se duplican las peticiones de ayuda en el Albergue Xoán XXIII de Santiago

Ojo a la que se nos viene encima: advertencia que dejaba el director del Albergue Xoán XXIII que acoge en Santiago a personas sin hogar y da ayuda a otras muchas que se encuentran en dificultades económicas. Miguel de la Mata nos ha contado en Cope Santiago que muchas familias que en los últimos meses han estado sobreviviendo con trabajos en precario, "en negro" muchos de ellos... no pueden aguantar el tirón del incremento de precios: "en verano hay bastantes trabajos estacionales, a lo mejor en turismo, pero hemos notado que se están prácticamente duplicando las peticiones de ayuda por parte de personas que tienen una pensión o un pequeño sueldo que ya no les está llegando y cada vez nos llegan más solicitudes de pago de alquiler, pago de luz... incluso las peticiones de alimentos se están incrementando muchísimo", asegura.

El director del albergue señala otro problema que también están detectando ellos y del que tanto se habla en Santiago desde hace meses: la falta de vivienda, algo que se acentúa para las personas que tienen recursos tan escasos. "Gente que tiene una pensión de 300, 400 euros... no encuentra lugar donde meterse" Y cuenta la experiencia de alguna persona que se ha visto abocada a recurrir al albergue porque cuando antes podía alquilar una habitación "ahora la misma persona que se la alquilaba, le dice que le resulta más rentable destinarla a turistas o peregrinos".

Ante esta situación, De la Mata agradece todas las ayudas que a su vez está recibiendo la institución: "la gente es muy muy generosa con nosotros, hemos creado fondos para alquiler, alimentación... y la gente responde con mucha generosidad. Dado que la situación se complica, cualquier ayuda la agradecemos porque de verdad que la vamos a necesitar", añade. Las donaciones al albergue se pueden hacer en persona o a través de su página web.

LA DÁRSENA DE LA DISCORDIA

Miguel de la Mata echa de menos que no se haya abordado de forma "más sosegada", dice, la situación de las personas sin hogar que pernoctan con frecuencia en los huecos bajo la dársena de Xoán XXIII: recuerda que normalmente eligen esa zona porque queda próxima a recursos donde obtienen algún tipo de apoyo, como son el propio albergue o el centro Vieiro de Cáritas.

Esta semana se encendía el debate político en la ciudad por las obras de tapiado de esos huecos: toda la oposición ha rechazado de plano esa medida que consideran busca tapar una realidad, la de la pobreza, que no se puede ocultar. El BNG ha tachado al gobierno local de "aporofobia" y el Pp se ha preguntado si lo siguiente será "instalar concertinas" en algún lugar de la ciudad. Compostela Aberta sigue defendiendo el proyecto de un Centro Integral de Atención a las personas sin Hogar proyectado en la legislatura anterior pero que ha sido descartado. La concelleira de Servizos Sociais, Mila Castro, reconoció que la imagen de personas durmiendo en una de las zonas de acceso no es la mejor que se puede transmitir de la capital gallega pero asegura que los equipos de calle que atienden a las personas sin hogar no han dejado de trabajar ni en verano. El concello cifra en una docena el número de personas que pernoctan en cajeros, dársenas o campamentos precarios en Santiago