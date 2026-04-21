Drogas y armas intervenidas en una operación contra en narcotráfico en Boiro (A Coruña)

Distintas localidades de la comarca coruñesa del Barbanza han sido el escenario de la Operación ZAGUANES II con la que la Guardia Civil ha logrado desarticular una banda dedicada al tráfico de drogas a pequeña escala, así como a robos para financiar la compra de estupefacientes. El operativo se desarrollaba durante varias semanas en las localidades de Boiro, Rianxo y A Pobra do Caramiñal y concluyen con la desactivación de tres focos de distribución minorista y la detención de siete personas.

UN MES DE INVESTIGACIÓN DETRÁS DE DROGAS, ARMAS Y ROBOS

Según informa la Guardia Civil, la primera de las intervenciones se produjo el pasado 13 de marzo cuando sus agentes realizaron una inspección técnica en un establecimiento de hostelería en Taragoña (Rianxo). La actuación se saldó con la detención de un varón de 33 años que portaba 21 dosis de cocaína y 1.080 euros. Asimismo, la pareja responsable del local fue detenida por un presunto delito de tenencia ilícita de armas al incautárseles una pistola del calibre 6,35 mm.

Guardia Civil A Coruña Arma intervenida en el local de hostelería de Rianxo

Posteriormente, el 25 de marzo, se procedió en A Pobra do Caramiñal a la detención de un varón de 36 años y una mujer de 25 por un robo con fuerza en un establecimiento de estética. Los autores accedieron al local tras fracturar una ventana, sustrayendo aproximadamente 400 euros.

Apenas dos días después, el 27 de marzo, los agentes detuvieron en Boiro a un varón de 22 años en las inmediaciones del muelle de Escarabote, a quien se le intervinieron 107 dosis de heroína ocultas en una marquesina de autobús.

Ya en el mes de abril, concretamente el día 4, en Rianxo se procedió a la detención a un varón de 43 años por su implicación en múltiples hurtos y robos con fuerza en supermercados, establecimientos de electrodomésticos y vehículos de la zona.

Aunque el hito principal de esta Operación ZAGUAN II tuvo lugar el 8 de abril con la fase de explotación del operativo en Boiro. Esta investigación, continuación de una fase previa de diciembre de 2025, se centró en una mujer que, tras quedar en libertad, había reanudado la venta de droga en su domicilio. En el registro se hallaron 203 dosis de cocaína, 118 de heroína, 2,56 gramos de hachís y 2.252 euros. Finalmente, el 14 de abril, se desactivó un tercer punto de venta en un edificio residencial del centro de Rianxo, con la detención de tres personas tras un intenso trasiego de consumidores.

INGRESO EN PRISIÓN DE DOS DE LOS SIETE DETENIDOS

Una vez concluida la operación, la Guardia Civil del puesto de Boiro ponía a disposición judicial las drogas, dinero y arma decomisadas, así como a los siete detenidos para quien la autoridad judicial decretaba ingreso en prisión provisional sin fianza para la principal investigada y para el varón de 43 años detenido en Rianxo.

El resto de los implicados han quedado a disposición de los Tribunales de Instancia de Padrón, Ribeira y Boiro. Con estas actuaciones, se dan por desactivados tres puntos de venta de estupefacientes en la comarca del Barbanza.