El drama detrás de una okupación: "soy víctima de violencia de género y he dejado las drogas"

Cada semana se denuncian cuatro ocupaciones de vivienda en Galicia según los datos de los juzgados de la comunidad. El problema va a más, en 2022 la ocupación creció un 15%, y eso solo con los casos que llegan a la justicia, porque muchos no se llegan a denunciar.

Estas últimas horas sabíamos de una okupación en el barrio de Pontepedriña, en Santiago. En el número 4 de la calle Amor Ruibal, en la salida de Santiago hacia Ourense y a pocos metros del Ensanche compostelano.

Es una zona residencial, junto a un instituto de educación secundaria y los vecinos se dieron cuenta de que alguien había entrado en un edificio abandonado porque se produjo una pequeña explosión cuando intentaban enganchar la luz. Hubo una detonación y saltaron las alarmas.

Muchas veces hemos hablado de este tipo de casos por los problemas vecinales que provocan, pero en este supuesto no hay quejas vecinales hasta ahora y la okupación esconde una historia dramática de drogadicción, de malos tratos y de no tener a dónde ir.

"No sabíamos que nadie vivía ahí", dicen a Cope varios vecinos de la zona. Otros sí habían visto a los okupas pero creían que se trataba de los propietarios.

El drama detrás de la okupación

En la vivienda de la calle Amor Ruibal vive una pareja de mediana edad. Nos hemos encontrado con el candado de la puerta reventado y los okupas afirman que les intentaron robar estas últimas horas.

La pareja que ha entrado en la casa sobrevive en condiciones muy precarias. Joana afirma que lleva años esperando por una ayuda por ser víctima de malos tratos. También cuenta que sobreviven de pedir limosna y por la ayuda de entidades como la Cruz Roja.

Con relación a la convivencia en el barrio afirma que "no hemos tenido problema con ningún vecino, no traemos gente aquí, nos hemos rehabilitado y no consumimos ningún tipo de drogas. Vivimos una vida normal dentro de lo que cabe".

La luz la han enganchado del alumbrado público y el agua la recogen en una gasolinera que se encuentra a pocos metros. Para hacer la comida cuentan con algún medio también. "Al principio teníamos un camping gas y ahora él (por su pareja) ha traido una pequeña cocina de gas".

Un nuevo caso de okupación en Vigo

Muy diferente a este caso de Santiago parece la otra okupación que hemos conocido en Galicia estas últimas horas.

En el barrio de San Xoán de Vigo un hombre tuvo que dejar la ciudad después de que los okupas que están en su vivienda lo amenazaran.

“Queremos 15.000 euros o te desmontamos toda la casa”, afirma que le han dicho los okupas.

Polémicos han sido también los supuestos de okupación que se han registrado en el barrio de Os Mallos, en A Coruña, o los de Pelamios, en Santiago. En este caso por los trapicheos de drogas y los enfrentamientos entre grupos que se han registrado.