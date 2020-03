Down Compostela mantiene la celebración del 21 de marzo en las redes, con "calcetines desparejados"

Si el coronavirus no hubiese entrado en nuestras vidas como un elefante... hoy viernes los colegios estarían a tope, habría muchísima gente por la calle, seguro, subiendo al autobús, paseando por la calle... Desde la Fundación Down Compostela tenían previsto invitar a todo el mundo a que aprovechase esta víspera del Día Internacional del Síndrome de Down a salir a la calle con los calcetines desparejados y mañana, también.El objetivo, según Juan Martínez, presidente de la organización, es dejar en evidencia que "también en la sociedad no hay dos personas iguales y todos podemos aportar, cada uno con nuestras virtudes, como si pones un calcetín azul y otro verde... igualmente son calcetines".

El confinamiento que estamos viviendo reduce la visibilidad de la campaña en la calle... pero solo ahí: Down Compostela anima a que mantengamos el gesto desde casa, que tomemos una foto de nuestros pies y la compartamos en redes sociales para mostrar nuestro apoyo a través de diferentes etiquetas: #tandiferentescomoiguais, #calcetinsdesparellados o #diamundialsindromedown.

La alarma sanitaria ha obligado a suspender la Gala de Down Compostela, pero es solo un aplazamiento para después de verano: para entonces, quieren poder dar el reconocimiento que merecen a la doctora Seara, neonatóloga en el Complejo Hospitalario de Santiago, donde implantó en 2002 el Protocolo de seguimiento de la salud de niñas y niños son Síndrome de Down desde su nacimiento, a la empresa EMETEL, una firma de Oleiros dedicada a altas tecnoloxías e ciberseguridade que lleva ya varios años apostando por la integración laboral de las personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual, y también, al pintor Xurxo Martiño, que pone desde hace tiempo su creatividade y su saber a disposición de jóvenes con Síndrome de Down. Hace casi veinte años que Martiño trabaja con Carla Lojo y Álvaro Díez, dos jóvenes de Down Compostela ya reconocidos y premiados. La gala de este año se celebrará posiblemente junto a la inauguración de una exposición con obras de estos dos artistas.

Audio Down Compostela

El presidente de Down Compostela nos contó cómo llevan en la Fundación y las familias el obligado confinamiento en casa: como en prácticamente todas las instituciones y centros de trabajo, la actividad presencial se ha reducido al mínimo, y en los domicilios "toca poner a trabajar la imaginación" para explicar qué ocurre, en la medida de las posibilidades de cada uno: "en mi casa, nos dice Juan, hemos dicho que estamos librando una guerra contra un virus... así que todos los días me pregunta si ya hemos ganado la guerra". Ojalá que muy pronto podamos pintar la "V" de Victoria!