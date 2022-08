Dos menores, identificados en relación con el incendio de Ames y Brión

El mensaje es claro: frente al fuego, no caben imprudencias ni irresponsabilidades. La Xunta ha confirmado que detrás de las 2.200 hectáreas quemadas en el incendio de Boiro está la chimenea de una vivienda particular. Se investiga qué pasó para que el fuego se extendiese hasta llegar a alcanzar esas tremendas dimensiones... igual que en Ames, donde dos menores han sido identificados como supuestos responsables del incendio que el viernes se declaró en una zona forestal entre Ames y Brión y que se acercó peligrosamente a las viviendas de la parroquia de Guitiande. Blas García, el alcalde de Ames, contaba en Cope Santiago que el fuego se inició en las inmediaciones del lavadero de Pedregal, una zona donde desde la pandemia, grupos de jóvenes se reúnen, en ocasiones para hacer botellón. "A policía local xa identificou esa mesma tarde a dous menores que estaban rondando a zona cando chegaron ao incendio, pasáronlle os datos a policía autonómica: estaban xogando y por unha imprudencia se lle escapou o lume, quixeron controlalo pero non lles foi posible" explica el regidor municipal.

Afortunadamente, la limpieza en los 50 metros más próximos a las casas y la rápida actuación de los servicios de extición evitaron una desgracia, asegura el alcalde. García cree que conductas como esta deberían sancionarse con trabajos para la comunidad "polo menos para aprender e coller conciencia do erro que cometeron".





La abogada Vanesa Martínez, que tiene despacho precisamente en Bertamiráns, nos explicaba en Cope Santiago que depende de la edad de los menores, las consecuencias de una imprudencia grave como la que ocurrió el viernes, para ellos varían. Si tienen menos de 14 años, son inimputables y la multa recae sobre sus padres o tutores, a razón de entre 10 y 20€ al día durante 18 a 24 meses. En caso de menores de entre 14 y 18 años la cosa cambia, porque además de la multa, un delito de imprudencia grave podría acarrear internamiento en un centro. El caso está investigándose.

ALERTA POR EL BAJO NIVEL DEL RÍO TAMBRE

En la entrevista en Cope Santiago, el alcalde de Ames hacía un llamamiento al uso responsable del agua en estos momentos de escasez que ya se nota de forma clara. Ponía como ejemplo la situación del río Tambre, que en las inmediaciones de la playa fluvial de Tapia se puede atravesar a pie sin problema hasta A Baña. "Fai unhas semanas, na nosa captación, o nivel do río estaba só uns 40 centímetros por riba... É unha situación moi complicada" advierte.

En este ayuntamiento están valorando empezar a reducir la presión del agua de la traída por las noches, pero lo que más preocupa es la situación en el rural, donde empiezan a tener problemas porque dependen de manantiales: señalaba en concreto las aldeas de Piñeiro y Lens, "en Lens teñen un depósito e poderiamos enchelo, pero en Piñeiro é máis complicado, pero sí que empeza a haber problemas de abastecemento no rural".

García asegura que desde junio están aplicando medidas de ahorro en su municipio y que están dando resultado: el consumo de agua ese mes se redujo un 7% en comparación con las mismas fechas el año pasado. Sin embargo, asegura que el esfuerzo tiene que continuar porque si no, el final del verano va a ser duro.