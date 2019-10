Dos años para conseguir una licencia en Santiago

Se suele decir que Santiago vive del turismo y es verdad que la llegada de visitantes y peregrinos ha hecho crecer al sector hostelero y a otros sectores, de modo indirecto. La capital gallega es una ciudad de funcionarios y turistas, pero tiene que haber más.

Sobre empresas e industria hablamos con la Cámara de Comercio, que anuncia que su sede pasará al polígono de Costa Vella, para centralizar servicios y asesorar a las distintas firmas. Allí viene operando ya un vivero de empresas, que busca acompañar a los emprendedores para que sus proyectos fructifiquen.

El vicepresidente de la Cámara, José Carballo, nos explica que algunas de las empresas de la ciudad se han tenido que ir en el pasado porque no tenían suelo disponible. El pasado ya no se puede cambiar, pero, ¿Cómo escribir el futuro? ¿Cómo mejorar? Su respuesta es obvia: con una política industrial sólida: una buena gestión del suelo industrial, precios competitivos, infraestructuras y agilización de los trámites.

El problema de la burocracia en Santiago es grave:

"Una licencia tarda dos años en llegar. No está digitalizado y los expedientes van en carritos por los pasillos".

Así parece difícil que un empresario quiera ya solo intentar asentarse aquí.

MIRANDO A PORTUGAL

Se ha hablado mucho de copiar el modelo portugués. ¿Se puede importar?

Sánchez Bugallo firmaba en las últimas horas un acuerdo con la cámara municipal de Braga para trabajar en el hermanamiento de las dos ciudades y también colaboraciones en material universitaria o turística. Además, esta semana en la ciudad se celebraba un encuentro para hablar de captación de inversiones y de cómo aprender de Portugal.

El secretario general del Eixo Atlántico se pasaba por nuestros micrófonos. Entiende que los ayuntamientos deben de tener más competencias en materia de política industrial. En el país luso no existen las autonomías y son los concellos los que manejan el suelo empresarial y su regulación. Desde el Eixo Atlántico creen que sería una oportunidad para mejorar en Galicia. También hablábamos con Xoan Vázquez Mao de la política aeroportuaria, donde no parece que los ayuntamientos lo estén haciendo bien, en el sentido de que cada uno barre para casa y gana Oporto. La solución, bajo su punto de vista, es que las tres terminales dejen de competir y sacarse vuelos unas a otras, además de abandonar la política de subvenciones a "vuelos que no van a ninguna parte". Cree Vázquez Mao que una política aeroportuaria coordinada podría sacar provecho de Saa Carneiro.

BAJA EL PARO EN SANTIAGO Y COMARCA

Y ayer conocíamos los datos del paro registrado. En Santiago ciudad desciende el número de desempleados. Había a cierre de septiembre 5.108 personas en las listas del paro. Son 93 menos en relación a agosto de este año.

En toda la comarca hay 145 desempleados menos en relación al mes anterior, teniendo en cuenta los concellos de Ames, Boqueixón, Brión, Teo, Vedra, Val do Dubra, además de la capital gallega. En total 8.500 desempleados.

En términos interanuales baja el desempleo en la comarca compostelana en más de 7 puntos porcentuales: 668 personas menos registradas como demandantes de empleo.