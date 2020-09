¿Dónde puedo hacerme una prueba de coronavirus en Santiago?

Se acaban de cumplir seis meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró "pandemia" el Covid 19: desde entonces, algo que se ha popularizado tanto como la enfermedad son las pruebas que se realizan para detectarla, las PCR y los test de anticuerpos. El Servicio Galego de Saúde es el punto de referencia desde el que se organizan cribados y se ordenan test... pero desde que el coronavirus entró en nuestra vida, laboratorios y clínicas que realizan este tipo de pruebas de forma privada han visto como se incrementa exponencialmente la demanda también por parte de particulares.

En Santiago, atienden estas peticiones dos laboratorios y un hospital: el Laboratorio Clínico Compostela en Xeneral Pardiñas y J.de Soto en Doutor Teixeiro tuvieron que cerrar durante algún tiempo durante el confianamiento, no así la Clínica La Rosaleda, así que sus cifras no son completamente equiparables, pero en general, han pasado de realizar 3 o cuatro pruebas al inicio de la crisis sanitaria y no todos los días... a más de diez en el caso de los laboratorios o unas 20 en la Rosaleda. En este último caso, es normal que la cifra sea más elevada porque junto a las solicitudes de "personas que se quieren quedar tranquilas" están las pruebas que se realizan a pacientes que van a ser operados o los que entran por urgencias y con síntomas compatibles. Y hay mucha preocupación, como nos contaba la directora médica del Centro, la doctora Verónica Ángel Álvarez: "desde mayo atendimos a más de 600 personas por urgencias que pensaron que la fiebre, el dolor de garganta que tenían... era coronavirus", nos explica. Afortunadamente, la cifra de positivos que han detectado en este centro entre las más de 2.000 pruebas practicadas en total hasta ahora, apenas 50 fueron positivas.

En los tres centros se pueden solicitar tanto los test serológicos, que son los que se hacen con muestra de sangre e indican si hemos estado en contacto con la enfermedad y si hemos desarrollado anticuerpos, y la PCR, la más “popular” nos dicen, porque "es la que más mencionan en los medios de comunicación". La PCR se realiza tomando una muestra en las fosas nasales y en la faringe: un negativo indica que en el momento de la realización del estudio la persona no es contagiosa. Por eso es la prueba que algunas empresas han reclamado a sus empleados a la hora de incorporarse al trabajo o se solicita, también, para viajes al extranjero. "En marzo y abril venía más gente mayor", explica la doctora Álvarez "ahora es más gente de mediana edad".

Algo que tienen en común tanto los laboratorios como el centro médico La Rosaleda es que para realizar las pruebas de coronavirus es necesario solicitar cita previa, dado que tienen que elaborar un registro de los pacientes para hacer la "trazabilidad de los casos si resultan positivos": se informa al Sergas de todas aquellas personas a las que se detectó la enfermedad para hacer el seguimiento.

El coste de las pruebas es similar en aquellos lugares que han querido informarnos telefónicamente: la PCR es la más costosa, según la doctora Álvarez porque conlleva un procedimiento genético más complicado que el test serológico. Así, mientras en La Rosaleda cuesta 140€, en el Laboratorio Clínico Compostela tiene un coste de 120€. La serología cuesta entre 60 y 70 euros en los dos.