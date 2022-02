¿Dónde y hasta cuándo puedo votar por el Carballo de Conxo?

El Carballo de Conxo, en Santiago, lucha por el título de Árbol Europeo del Año 2022. Es una competición que tiene lugar durante todo el mes de febrero y en la que solo importan los votos del público, no hay jurado que "corrija" la opinión popular.

El Concello de Santiago estima que necesitamos unos 100.000 votos para poder vencer y hemos conseguido más de 77.000 a mediodía del 17 de febrero. Con todo, hay una lucha importante con otro roble, el polaco: El Roble de Dunin, en Polonia, lleva más de 92.000 votos y subiendo.

De Eurovisión a "Árbolvisión": El Carballo de Conxo quiere ser árbol europeo de 2022 Tras el Benidorm Fest, ahora Santiago quiere volcarse para que el carballo de Conxo sea elegido como Árbol Europeo del año 2022. Desde el 1 de febrero se abren las votaciones Redacción COPE SantiagoSantiago de Compostela 31 ene 2022 - 11:23

¿CÓMO ES EL PRINCIPAL COMPETIDOR DEL CARBALLO DE CONXO?

El roble polaco que compite por el título de árbol europeo del año es, al igual que el de Conxo, centenario, pero algo mayor: 400 años a sus espaldas, o en su tronco. Según la información que trasladan desde la organización que está detrás de este certamen, el roble de Dunin "está creciendo al borde del Bosque Primigenio de Bia?owie?a, uno de los bosques de tierras bajas más conocidos, no solo en Polonia sino también en Europa. Ha sido particularmente respetado y admirado por la población local, así como por los turistas que visitan esta zona de Polonia, llamada la Región Europea de Wisent. Es una inspiración para muchos artistas. Sorprende en todas las estaciones, durante la primavera, pero también cuando muestra sus ramas sin hojas, misteriosamente curvadas. "

EL EUROVISIÓN DE LOS ÁRBOLES

Tras el Benidorm Fest, donde Galicia se volcó con las Tanxugueiras para que fuesen las representantes de España en Eurovisión, ahora tenemos la oportunidad de redimirnos y lograr este título europeo.

El Concello de Santiago se guarda un as en la manga. El Alcalde Sánchez Bugallo ya ha anunciado que han pedido apoyo a las Tanxugueiras para usar su canción: "Terra" y llegar a más público. Suponemos que se reservan para la traca final del concurso, en los últimos días del mes.

Este concurso se creó en el año 2011 en respuesta a la encuesta popular "Árbol del año" organizada en la República checa. Según los organizadores, el objetivo de Árbol Europeo del Año es resaltar a los árboles más longevos como importante patrimonio natural y cultural que deberíamos apreciar y proteger. En el Árbol Europeo del Año, a diferencia de otros concursos, no es importante la belleza, el tamaño o la edad sino la historia y la conexión con las personas.

LUIS ZAHERA SE HACE 'VIRAL' PIDIENDO EL APOYO AL CARBALLO DE CONXO: "DESPUÉS DEL BENIDORM FEST... GALICIA TE NECESITA"

"Es la primera vez que pido un voto, y va a ser para un carballo... después del Benidorm Fest, pasó lo que pasó... Galicia te necesita". Así pedía el actor Luis Zahera más apoyos para nuestro "abuelo", el árbol centenario. "No hay jurado profesional, votamos, ganamos y plantamos. Punto pelota".

El actor, nacido en Santiago, protagoniza un vídeo que se está compartiendo en las redes sociales y a través del whatsapp. En el caso muy improbable de que no lo hayas visto... aquí está.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Luis Zahera nos explica el paso a paso para votar y nos pide "estrategia, compañero": "Para que te dejen votar, tú seleccionas dos árboles. Evidentemente, seleccionas el del Banquete y después...pues otro que no se coma nada, monada. Estrategia".

¿DÓNDE PUEDO VOTAR POR EL CARBALLO DE CONXO?

Se vota en la web Tree of the year (árbol del año, en inglés).

El voto es gratuito y se hace a través de una dirección de correo electrónico. Es necesario que sea un email real, ya que se necesita confirmación del voto.

¿HASTA CUÁNDO PUEDO VOTAR POR EL CARBALLO DE CONXO?

La web Tree of the year explica que la votación se realizará del 1 al 28 de febrero de 2022. Y mucho ojo, porque en la última semana (del 22 al 28 de febrero) la votación será secreta y en la página web no se encontrará el número de votos real, no sabremos cuántos votos tiene cada árbol, iremos a ciegas.





Vídeo