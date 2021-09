El director del aeropuerto de Santiago: "la palabra clave en estos momentos es incertidumbre"

Mejor de lo esperado: palabras del director del aeropuerto Rosalía de Castro-Lavacolla, ante a las cifras que ha dejado el verano en la terminal compostelana. Sólo en agosto, el número de viajeros superó los 270.000. Ricardo López recuerda que este dato está apenas un 8% por debajo del mismo mes de 2019, "que marcó récord histórico en Lavacolla" y además subraya que han sido "uno de los aeropuertos que más rápido está recuperando el ritmo en la red de Aena" tras la llegada del Covid 19.

A partir de ahora, López reconoce que lo que cabe esperar es un descenso de actividad, pero confía en que el hecho de que estemos en Año Santo y el avance de la campaña de vacunación, ayuden a que la reducción no sea tan acusada. Pero por el momento, no hay noticia de ampliación de oferta desde la terminal compostelana, ni siquiera, de algunas que se daban por cerradas para este otoño, como la conexión con Lisboa de Tab. "Había muchas expectativas, pero habrá que ir viendo si se van cumpliendo o no... la palabra clave es incertidumbre, somos optimistas pero dentro de la incertidumbre, en estos momentos no se puede adelantar nada", añade López.

LOS MEJORES DATOS EN GALICIA, CON DIFERENCIA

En agosto, el Rosalía de Castro-Lavacolla captó más del 60% del pasaje con origen o destino en Galicia. Sus datos han ido al alza,además, frente a las cifras de los otros dos aeropuertos gallegos: Alvedro, en A Coruña, con 79.585 viajeros, bajó más de un 33% respecto al mismo mes de 2019, el último año prepandemia. En el caso de Peinador, en Vigo, movió a 78.009 personas, un descenso del 18,5%.

Para la vieja terminal no hay novedades, estamos abiertos a cualquier proyecto

Las buenas noticias, sin paliativos, siguen estando en el trasporte de mercancías: es la décima terminal de mayor actividad en toda España. El mes pasado registró un incremento del 74,8% en relación al mismo mes de 2019. En los ocho primeros meses de 2021, la actividad se incrementó más de un 53% en comparación con el mismo período de 2019.