Un diputado menos para Pedro Sánchez: el BNG niega estar en el bando de los que apoyan la coalición

Al Bloque Nacionalista Galego no le ha gustado que PSOE y UP den por hecho el apoyo del diputado que consiguieron en las elecciones del domingo para el gobierno de coalición que han acordado.

"Sorprende la frivolidad con la que algunos abordan las cosas", decía Néstor Rego estas últimas horas en Twitter. "Medios de Madrid y personas de los partidos súbitamente coaligados dan por hecho, antes de empezar a hablar, que el Bloque va a apoyar la investidura de Pedro Sánchez y no hay nada de eso", añade.

Sorprende a frivolidade con que algúns abordan as cousas. Medios de Madrid e mesmo persoas do ámbito dos partidos subitamente coligados dando por feito, antes de comezarmos a falar, que @obloque apoiará a investidura de Pedro Sánchez. Non hai nada diso. (1)