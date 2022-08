La diócesis católica más grande del mundo peregrina a Santiago

Milán marca tendencia hoy en Santiago... y no estamos hablando de moda. Es la diócesis católica más grande del mundo, "a la que copian todas en Italia" y hoy es peregrina en Santiago. El padre Fabio Pallotta, capellán de referencia para la comunidad italiana en la comarca de Santiago, contaba en Herrera en Cope que "todas las peregrinaciones traen su historia, pero la de Milán es destacada porque todo el mundo mira a Milán como referente"

Siempre han venido sacerdotes por grupos, pero esta vez es un "acontecimiento interesante que ellos han elegido como un punto importante de su programa pastoral", y con su arzobispo a la cabeza.

Esta tarde los peregrinos van a tener un encuentro con el arzobispo de Santiago y luego celebrarán el jubileo en la Catedral siguiendo su propio rito, el ambrosiano, basado en textos de San Ambrosio, y en italiano, claro.

Pallotta alaba la acogida que dispensa la iglesia Compostelana a los que llegan de todo el mundo y para muestra, un botón: él lleva 13 años como párroco en Arca y Arzúa y recuerda entre risas cómo fue su llegada a nuestra comarca: pidió tres meses antes de hacerse cargo de la parroquia para poder aprender el idioma pero... de eso nada: "me miró y me sonrió como suele hacer don Julián (Barrio) y me dijo que tenía que empezar la siguiente semana aunque sea por señas". Asegura que eso fue casi un estímulo y la siguiente semana ya celebró un funeral: "hoy en día cuando nos encontramos con las familias de esos primeros actos aún se ríen!"















