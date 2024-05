Desmantelado un grupo criminal por el robo de toneladas de cable telefónico en Compostela y Noia

El Equipo ROCA de de la Guardia Civil de Santiago de Compostela en colaboración con diversas Unidades de la Compañía ha logrado detener a 10 varones como presuntos autores en los últimos meses de 13 delitos de robo del cableado de tendido telefónico en distintas localidades de las comarcas de Compostela y Muros-Noia en los que se habrían hecho con más de cinco toneladas de cobre quese vendía de forma ilegal en chatarrerías de Portugal.

Es el resultado de la Operación Copperberry que se inició a raíz del robo de cable del tendido telefónico que se produjo en la localidad de Noia este pasado 9 de enero y tras el que los investigadores averiguaron que los presuntos autores formaban un grupo criminal itinerante especializado en la sustracción del cableado del tendido telefónico en zonas rurales de toda la geografía española.

Según informa la Guardia Civil, este grupo se encontraba perfectamente estructurado y jerarquizado, dividiéndose en células para cometer los ilícitos y utilizando para sus desplazamientos vehículos que pertenecían a empresas de alquiler, tratando con ello de entorpecer la labor investigadora y su localización.

TROZEADO DEL CABLE Y VENTA EN CHATARRERÍAS DE PORTUGAL

El modus operandi consistía en el estudio de la zona y de las posibles vías de escape tras lo que, una vez planificado, al anochecer se desplazaban al lugar seleccionado en una furgoneta a la cual precedía un turismo que actuaba como lanzadera para informar de posibles controles policiales.

Una vez en el punto, cortaban los cables del tendido en trozos de 1,60 metros y los introducían los vehículos, abandonando el lugar para trasladarse a posteriormente a localidades alejadas, donde sus integrantes quemaban el material sustraído en una zona aislada para retirar el recubrimiento y quedarse con la parte metálica.

De esta forma se habrían hecho con toneladas de cobre procedente del cable, en el operativo se han logrado recuperar 5.200 kg de este metal, que revendían de forma ilegal en chatarrerías de Portugal. Además de provocar graves daños para las empresas de telecomunicación valorados en unos 350.000 euros y graves perjuicios a las localidades que veían interrumpida la comunicación telefónica y de teleasistencia.

Como fruto de la investigación, los investigadores lograron la identificación plena de los componentes del grupo criminal, la mayor parte de ellos conocidos de las fuerzas de seguridad por diversidad de ilícitos y localizaron varios de los puntos utilizados para la quema del cable, sorprendiendo en uno de estos campamentos itinerantes a miembros del grupo en plena actividad de quemado.

De esta forma, y aunque la Guardia Civil mantiene la operación abierta no descartando la posible implicación de los detenidos en ilícitos de la misma índole cometidos en otras provincias de la Comunidad Autónoma, la Operación Copperberry se salda con 10 personas detenidas como presuntos autores de 13 delitos de robo, 1 delito de estragos, 1 delito de pertenencia a grupo criminal y 1 delito de apropiación indebida por no devolver uno de los vehículos de alquiler en el plazo establecido, logrando esclarecer los delitos de robo de tendido telefónico realizados en las localidades de Noia, Ames, Rois, Negreira, Boimorto, Arzúa, Frades, Val do Dubra, Trazo y Muros.