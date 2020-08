Desde un inodoro hasta la mudanza entera: lo que se encuentran los operarios de recogida de basura en Santiago

El servicio de recogida de basura es uno de los que suscita mayor interés por parte de la población: hay varias denuncias por problemas de contenedores llenos, frecuencia en la que pasa el camión o la falta de civismo de algunos ciudadanos. En este sentido, desde el Ayuntamiento compostelano, el gobierno local insiste en que es uno de los servicios que va a mejorar mucho con el nuevo concurso pendiente de sacar: habrá más y mejores contenedores.

No obstante, el problema del incivismo es difícil de cambiar: algunas personas no respetan los horarios o dejan en las aceras electrodomésticos, colchones o grandes enseres que son difíciles de gestionar si no se avisa a la empresa encargada del servicio.

Desde Urbaser nos dicen que, aunque sean anecdóticos, sí generan mala imagen. "Por dejadez o desconocimiento" algunos ciudadanos dejan de todo en la vía pública.

Sergio Gómez, capataz de Urbaser nos explica que la solución es sencilla: "es tan fácil como una llamada o acercarlos a alguno de los dos puntos limpios que tenemos en la ciudade de Compostela: o en Figueiras o en el Polígono del Tambre". Su uso es gratuito para la ciudadanía, con lo cual, no entienden desde la empresa cómo hay algunas personas que no cumplen con la norma. "Es un servicio cómodo para el ciudadano de a pie: solo hay que avisar".

¿Qué se han encontrado los operarios en las calles? Pues un poco de todo. Nos explican desde Urbaser que,"en el fin de curso universitario se suelen renovar los colchones y en esta época de confinamiento la gente aprovechaba para hacer limpieza de casa".

URBASER RECUERDA LA PROHIBICIÓN DE DEPOSITAR ENSERES EN ESPACIOS PÚBLICOS SIN AVISO

Está prohibido depositar los muebles y otros enseres en los espacios públicos o en los contenedores de restos, para que sean retirados por los camiones de recogida domiciliaria. Si se desea una recogida puntual, podrá solicitarla a través de los siguientes canales:

Por teléfono 981565469 (10:00-13:00 de Lunes a Viernes)

Presencialmente en las Oficinas Municipales de Urbaser en vía Edison 48, polígono del Tambre.

También pueden depositarse en los Puntos Limpios Fijos y, así como en Puntos Limpios Móviles.

Destinatarios: Particulares y Organismos públicos municipales (se exceptúan empresas e industrias).

Importe: Gratuito.

Para recogida a domicilio se han de facilitar los datos personales.