Desde esta noche, sanciones más duras en Santiago contra las fiestas en pisos

Noche de jueves en Santiago, que puede salir más cara para los que pasen por alto la prohibición de fiestas o botellones: esta medianoche entran en vigor los cambios que ha establecido el concello para incrementar las sanciones sobre estos eventos que se sospecha, están siendo correa de transmisión de la pandemia.

No ha sido necesario nuevo decreto, como se había especulado inicialmente: una "reinterpretación" de la actual ordenanza de ruidos ha sido suficiente para fijar nuevas sanciones que se van incrementando por tramos horarios. Así, las denuncias que se cursen entre las diez y las doce de la noche supondrán una sanción de 200 euros, como hasta ahora. Sin embargo, desde medioanoche y hasta las tres de la madrugada, cuando según el alcalde "se concentra el 90% de las denuncias", la multa asciende a 500 euros. Las fiestas que se prolonguen después de esa hora recibirán una multa de 750. El alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, confía en que con estas sanciones más duras se "conciencie y se corrijan conductas" que están siendo un riesgo para el contagio del coronavirus. "En caso de reincidencia, el importe podría alcanzar o incluso superar los 1.500 euros", añadió.

DESDE SEPTIEMBRE, 159 FIESTAS EN PISOS

El concello cifra en casi 160 las denuncias recibidas desde el 21 de septiembre por fiestas en pisos de estudiantes: frente a esta cifra, han sido 13 los expedientes abiertos a locales de hostelería, aunque solo dos por sanciones graves: de ahí que Sánchez Bugallo defienda que "sería injusto adoptar medidas más estrictas sobre el sector hostelero", como se han acordado en otras comunidades españolas. Sí anuncia "un cribado entre personal de hostelería en la zona del Ensanche para ver en qué situación estamos", después de que se haya detectado un repunte de casos en el barrio.

El alcalde da prácticamente por hecho que mañana, la reunión del comité clínico que asesora a la Xunta "se adoptará algún tipo de medidas que afectará al número de personas que se pueden reunir" pero asegura que "con carácter general, en Santiago "el problema no está en la hostelería". Espera por lo tanto que "se afine en las decisiones, igual que en algún municipio se ha acotado: que se reduzca el número de personas que se pueden reunir de diez a una cifra inferior parece razonable".

LOS UNIVERSITARIOS DICEN QUE LA COSA "NO ESTÁ PARA FIESTAS"

Audio

Nos acercábamos esta mañana al Campus Sur para pulsar la opinión del alumnado de la USC sobre las pruebas de cribado que se han iniciado en los colegios mayores y residencias: la medida ha sido bien acogida por todos los estudiantes que atendieron a las preguntas de Cope Santiago, que ponen como única pega algún fallo en la organización: "se formaron grandes colas ayer tarde para hacer las PCR", nos contaba una residente en el Burgo das Nacións... "es un poco irónico, no? si no nos podemos juntar..." Sobre las fiestas y los botellones, entienden que "no es el momento: entiendo que como estudiante necesitas el contacto con tus compañeros... pero la gente está siendo muy irresponsable y no tiene en cuenta lo que hemos pasado" .