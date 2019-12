Desconvocada la huelga de basura en la Mancomunidad Serra do Barbanza

No habrá huelga de recogida de basura en los 8 municipios en los que FCC presta este servicio a través de la Mancomunidad Serra do Barbanza. Los trabajadores de la planta de compostaje de Lousame ratificaban en las últimas horas el rpeacuerdo alcanzado entre el comité y la empresa el pasado miércoles y que mejora el nuevo convenio colectivo, ya que incluye una subida salarial a través del plus de toxicidad, una de las principales reivindicaciones que en las últimas semanas han centrado la protesta laboral

Y que provocaban la convocatoria de una huelga de la basura que estaba previsto comenzara el 21 de diciembre, extendiéndose hasta el 28 y con la posibilidad de que se prolongara aún más, hasta el 7 de enero.

De esta forma, los ayuntamientos mancomunados de Lousame, Noia, Carnota, Porto do Son y Muros no sufrirán esta huelga, como tampoco los de Ames, Brión y Rois, que tienen el servicio contratado con FCC para tratar su basura en la planta de compostaje lousamiana.

SATISFACCION DEL COMITÉ

Según han informado fuentes del comité de empresa a COPE, el preacuerdo ratificado con una amplia mayoría por los trabajadores en las dos asambleas celebradas este pasado jueves, satisface las pretensiones iniciales que les llevaban a plantear hace un par de meses unas mejoras en el nuevo convenio colectivo que, a la espera de que se plasmen por escrito y se firmen con la empresa, mejora de forma notable las condiciones salariales, acercándolas a las que disfrutan empleados de otros servicios de recogida, como los de SOGAMA.