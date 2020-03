Coronavirus: El deporte compostelano también se queda en casa

La cuarentena en España se ha prolongado oficialmente hasta el día 11 de abril. Nos quedan por delante varias jornadas de aislamiento por el bien de todos. No se puede salir de casa más que para lo imprescindible y los amantes del deporte han de mostrar ingenio para mantenerse en forma y poder entrenar dentro del hogar: los que tienen espacios dedicados a ello o equipamiento lo llevan mejor, los que no, han de tirar de imaginación y utilizar lo que tengan a su alcance.

También los jugadores profesionales tienen que confinarse y su buena forma física es una condición necesaria para poder desempeñar su trabajo de nuevo en el futuro, cuando todo esto acabe.

En las redes sociales varios clubes deportivos de Santiago nos han mostrado cómo se las apañan los jugadores y miembros de los equipos para llevar esta cuarentena.

Es el caso de la S.D. Compostela que, mediante un vídeo, nos enseña cómo pasan las horas. Todos utilizan el eslogan: "Eu quedo na casa", (Yo me quedo en casa), para concienciarnos de la importancia de no salir y respetar las normas de las autoridades. De hecho, al final de la grabación apelan a la responsabilidad individual.

Hoxe non é día de partido... ningún dos nosos irá ao Vero Boquete porque TOCA QUEDAR NA CASA!!!



— S.D. Compostela (@SD_Compostela) March 19, 2020

Y ojo porque hasta los más pequeños saben lo que hay que hacer. Chavales de distintas categorías también nos muestran cómo entrenan dentro de casa. Estas imágenes nos sirven también para demostrar que hay mucho talento en las categorías inferiores del Compos.

Máis vídeos dos nosos pequenos nas súas casas. Sexa no interior ou no exterior, os canteiráns non paran. Algún en parella, co pai, xuntando ciclismo e fútbol e mesmo algún se atreve a regatear a Messi, pero todos practicando #OComposQuedaNaPasa #SentimentoBranquiazul — S.D. Compostela (@SD_Compostela) March 23, 2020

EL OBRA NO PARA DE ENTRENAR

En el caso del baloncesto, el Obradoiro tampoco ha parado, pero siempre dentro de casa.

Los jugadores siguen unas rutinas marcadas por el preparador físico: se trata de ejercicios adaptados para que continúen con sus entrenamientos sin salir al exterior.

Os xogadores cumpren cos plans de traballo que o noso preparador físico, @rubenvieirag, lles facilitou adaptados ao que pode facer cada un dende a súa casa.



E que mellor que facelo coas bandas elásticas Flexvit, de @IberianSportech �������� #ADNobra #SomosObra pic.twitter.com/SHSOdL7QxW — OBRADOIRO CAB (@OBRADOIROCAB) March 23, 2020

Y atención también a los retos en las redes: Gabriel, un pequeño jugador del Obra, nos demuestra su talento en otro vídeo colgado en Twitter que nos deja boquiabiertos.

VERO BOQUETE, TAMBIÉN EN CASA

Nuestra campeona, Vero Boquete también está en casa y sigue trabajando. En sus perfiles sociales publica colaboraciones con medios de comunicación, pero también comparte momentos más distendidos.

SANTIAGO FUTSAL

En el fútbol sala también cumplen con el confinamiento y en las últimas horas daban las gracias a un jugador que ya no volverá a vestir su camiseta debido a la alerta sanitaria del coronavirus, Peerapat.

No es la despedida que nos hubiese gustado y ni mucho menos la que te has ganado, has sido un ejemplo, nos has representado (sin apenas palabras) a la perfección.

siempre seras @Santiago_Futsal.

siempre seras @Santiago_Futsal.

Gracias por todo, Te extrañaremos, Da. — David Rial (@davidrialbello) March 20, 2020

El club emitía un comunicado el pasado 20 de marzo, dando las gracias al jugador procedente de la liga tailandesa. Llegó en agosto y se va de nuevo a su país por la alerta sanitaria.

"O xogador, incorporado ao club no pasado mes de agosto procedente da liga tailandesa, non volverá vestir a camiseta do Santiago Futsal.

Debido ás graves circunstancias actuais no noso país, e en función dun acordo entre o Santiago Futsal e o Chonburi Bluewave que estipulaba que o xogador se reincorporaría a primeira semana de maio de 2020, ambas as partes decidiron rescindir o contrato do xogador tailandés.

Desta forma Peerapat poderá incorporarse antes ao seu club de procedencia, aproveitando así o seu regreso anticipado e volvendo formar parte do equipo da súa cidade que comeza a liga a principios de abril.

Peerapat, que xa se atopa cos seus seres queridos desde o martes, deixa o Santiago Futsal despois de 10 goles en 23 xornadas da Segunda División da LNFS e 3 goles en Copa Galicia, marchándose así como un dos máximos goleadores desta atípica temporada 2019-2020 no equipo galego.

O Santiago Futsal agradécelle a Dá todo o seu esforzo e dedicación despois de deixar un gran recordo como xogador e persoa, gañándose a club, equipo e afección en moi pouco tempo, todo iso cunhas barreiras idiomáticas e culturais considerables"