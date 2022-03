Avenida de Lugo y Triacastela: coches en aceras, ratas, jeringuillas y restos de obra del ascensor

De nuevo un problema de seguridad vial en la Avenida de Lugo se hace patente a través de las denuncias ciudadanas en las redes sociales.

Un vecino de esta zona de la ciudad denuncia a través de un vídeo que ha subido a su perfil personal de Twitter algo que, nos dice, es bastante frecuente: vehículos que se adueñan del espacio en las aceras y que tampoco tienen incoveniente en circular marcha atrás con el riesgo que esto entraña para los peatones. Esto sucede en la Avenida de Lugo, a la altura de Triacastela.

Iván Sixto asegura en COPE Santiago que pasa todos los días y ya ha habido problemas, él, por ejemplo, tiene que agarrar de la mano a su hijo de 4 años porque ha tenido ya algún susto: "pasa, a lo mejor, a lo largo de un día cuatro o cinco veces. Con mi hijo me ha pasado, no ese vehículo que se ve en el vídeo, pero un coche dando marcha atrás (por la acera), si no lo agarro por la capucha de su cazadora... pues a lo mejor hoy estaríamos hablando de otra cosa".

@avaxuntanza@PazodeRaxoi@gonzalomuinos#policialocalscq hoy lo voy a pedir con mucha educación, por favor acaben de una vez por todas con esto respeten y hagan respetar la seguridad del peatón, llevo diciéndolo hace tiempo y es una práctica muy muy habitual ,Gracias. pic.twitter.com/zqmOgWf65I — Ivan Sixto (@Ivan_sixt) March 21, 2022

Desde la Asociación de Vecinos A Xuntanza (del barrio de San Pedro) se han hecho eco de esta denuncia y responden que las aceras parecen estar convirtiéndose en carriles para dar servicio a los negocios de la zona.

Lamentablemente o arranxo da encrucillada de Concheiros, no referido á avda de Lugo, serviu principalmente para facer desa beirarrúa un novo carril, de acceso ou aparcamento, para os negocios da zona.

Era evidente, pero tanto ten.

E non se pode encher todo de bolardos!

???????? — A.V. A Xuntanza (@avaxuntanza) March 22, 2022





Un máis en batalla de Clavijo.

O problema das beirarrúas ao mesmo nivel que a calzada é que hai que vixilar e multar. E punto.@PazodeRaxoi@gmuinos1pic.twitter.com/DiSkTZgCdg — A.V. A Xuntanza (@avaxuntanza) March 20, 2022

RESTOS DE OBRA DEL ASCENSOR DE TRIACASTELA AÚN VISIBLES EN EL PARKING

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Iván se ha preocupado por hacer llegar la situación al gobierno municipal. Ha enviado, a título particular, un escrito al Ayuntamiento de Santiago. En ese texto no solo relata la problemática de los turismos y, sobre todo, furgonetas, circulando por las aceras o, incluso, en sentido contrario para meterse por el carril de servicio. Falta civismo y es una cuestión de seguridad. Pero pide más medidas como limpieza en la zona de aparcamiento de Triacastela. La maleza campa a sus anchas, según él mismo nos comenta y llega hasta las ventanas de los edificios, pero hay más: "La falta de seguridad que hay en el futuro aparcamiento... hay jeringuillas, hay ratas... no solo es un problema de un proyecto de obra que no se puede ejecutar... hay restos de obra del ascensor cuando se construyó en su día, neumáticos..."

Audio Iván Sixto, en COPE Santiago