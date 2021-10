La denuncia de una oyente en Cope Santiago "mueve papeles" en el Pazo de Raxoi

Las quejas de la audiencia en Cope Santiago no caen en saco roto y la prueba la hemos tenido hoy mismo: una vecina nos trasladaba esta semana a través del whatsapp ciudadano la denuncia por el déficit de instalaciones deportivas en la capital de Galicia. "¿cómo es que no hay piscinas cubiertas en los barrios? La de Sar no es suficiente y además, lleva cerrada dos años", nos recordaba.

Nos pedía la oyente a través del 650 54 53 51 que trasladásemos su petición al alcalde Sánchez Bugallo y así ocurrió en la entrevista del martes. El regidor compostelano admitió entonces el retraso en la tramitación de una infraestructura comprometida concretamente para el barrio de Santa Marta hace dos años en pleno, y apuntaba directamente al departamento de Esther Pedrosa. "Antes de final de año será imposible la licitación", decía Bugallo, y añadía que tenía pedidos "todos los informes, sobre todo del departamento de Deportes: hoy mismo voy a llamarlos para insistirles en que los necesitamos para iniciar la licitación".

Y parece que Sánchez Bugallo levantó el teléfono porque hoy jueves, la concelleira de Deportes explicó a preguntas de Cope Santiago que "la licitación estaba pendiente de un informe que fue entregado ayer (miércoles) y a partir de ahora, lo que lleve administrativamente". No fue más allá ni entró en detalles la concelleira sobre el por qué de tanta demora.





SIN NOTICIAS DE LA COMISIÓN CON LOS CLUBES DEPORTIVOS

Porque dos años lleva esperando la convocatoria de una comisión de trabajo con los clubes deportivos de la ciudad precisamente para valorar las necesidades de Santiago. Nos lo recordaba también en Cope José Rioseco, el presidente del Club Deportivo Natación Ciudad de Santiago.

José Rioseco: hemos retrocedido seis u ocho años por la falta de piscinas

Sus deportistas, igual que los de waterpolo o triatlón de nuestra ciudad, se apiñan en estos momentos en la piscina de Santa Isabel. Cuentan con dos calles en las que se turnan para los entrenamientos: difícil conseguir así mantener un buen rendimiento ni tampoco, atender a toda la gente que querría sumarse al club. Rioseco asegura que lo están pasando "muy mal y deportivamente hemos retrocedido seis u ocho años". Y añade que lo que más duele es que "no se ve la luz al final del túnel", porque el anuncio de hoy de Esther Pedrosa, de que se han entregado "los informes", no aclara cuándo se podrá contar con las nuevas instalaciones que llevan años reclamando.

El Club de Natación cuenta en estos momentos con 150 integrantes, la mayoría federados. Pero "muchos nadadores de categorías junior lo han dejado en los meses pasados" debido en parte a las condiciones en las que había que entrenar. La buena noticia es el interés que están notando en categorías inferiores, bejamines y alevines pero "a la mitad le hemos tenido que decir que no, porque no tenemos espacio para asumir tantos nadadores", lamenta José Rioseco.

En el pleno de finales de octubre en Santiago se hablará nuevamente de la falta de piscinas, a través de una iniciativa que ha presentado Compostela Aberta. Por lo menos, ahora contarán con algún informe más sobre la mesa