El PP denuncia que el radar de Conxo ha sido un regalo de la empresa que gestiona las multas en Santiago

En los últimos días hemos hablado mucho de tráfico y seguridad vial en Santiago, y es que ha habido novedades importantes.

Desde el lunes, 10 de febrero comenzaba a multar el radar situado en el Restollal y ya en solo 24 horas han "caído" más de un centenar de conductores que no han respetado el límite de 50 km/h en ese vial.

Ese mismo radar se colocará en Conxo también de modo aleatorio, es decir, sin que la ciudadanía sepa dónde va a estar el dispositivo en cada momento. En el túnel de Conxo las cifras parecen dar la razón a las autoridades locales: una inmensa mayoría de vehículos circula a una velocidad muy superior a la máxima permitida. También los vecinos del barrio ven con buenos ojos que se vaya a controlar la velocidad, toda vez que entienden que es un "punto conflictivo". No obstante, las primeras quejas no se han hecho esperar: algunos conductores cuestionan la escasa señalización del dispositivo sancionador y también escasa señalización de la velocidad máxima permitida en la vía.

Pero la cosa no acaba aquí: en una entrevista en COPE Santiago, el portavoz del PP en el Pazo de Raxoi anunciaba que llevará el asunto al pleno municipal. Alejandro Sánchez Brunete cree que hay tramos más peligrosos en la ciudad que merecerían más vigilancia y añade: "No es un radar que compre el Ayuntamiento y que objetivamente instale donde se necesite, no. El radar al Concello se lo regala la empresa que gestiona las multas y que obtiene el 25% de lo que se recauda a través de las sanciones". Según Sánchez Brunete, la firma le ha obsequiado al Concello con un radar y sugiere su emplazamiento: una zona en la que pasan muchos vehículos con exceso de velocidad. Para el portavoz popular ese radar va a generar cientos de miles de euros de multas que irán a las arcas municipales, sí, pero también a bolsillos privados, con ese cuarto del total que se llevará la firma.

"Yo no criminalizo el que haya una empresa que colabore con el Ayuntamiento en la gestión administrativa, pero ahora bien, basta que sea la empresa la que tiene el mayor interés en el radar como para que el Ayuntamiento tenga que aclarar que el radar se está instalando en el lugar más adecuado".

Sánchez Brunete insiste también en el deber del Concello compostelano de señalizar el dispositivo debidamente.

VELOCIDAD A 20KM/H

Le preguntamos al portavoz del PP en Santiago por la última propuesta de Bugallo, de rebajar de 30km/h a 20km/h la velocidad máxima en varias zonas de la ciudad, sobre todo en el Ensanche: "No sería un anuncio novedoso", aseguraba Sánchez Brunete, porque no mejoraría nada a nivel práctico. En este sentido nos daba un dato: la velocidad media de circulación en la zona centro de Santiago está en los 24 km/h, según el último plan de movilidad urbana de Compostela.

Con todo, sin criticar medidas de humanización, Sánchez Brunete mantiene igualmente que "no secundará las posiciones de la izquierda de criminalizar a los conductores".

También esta cuestión, junto a la próxima puesta en servicio de los "multamóviles", ha generado debate en las redes sociales, un debate que seguirá, seguro.