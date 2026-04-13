Dentida una banda de cuatreros por robar 70 caballos en la Sierra del Barbanza (A Coruña)

La Operación BESTEIROS llevada a cabo por la Guardia Civil de Boiro acaba de terminar con una banda de cuatreros o ladrones de ganado a quienes se les considera responsables del robo de hasta 70 caballos en los montes de la Sierra del Barbanza, al suroeste de la provincia de A Coruña. Y a quienes se les relaciona con la muerte de otros cinco ejemplares a tiros de escopeta.

La investigación se inició tras la desaparición sistemática de ganado en diversas zonas de pasto situadas en esta sierra por parte de este grupo que actuaba de forma coordinada sustrayendo reses que posteriormente eran vendidas a miembros de una asociación ganadera.

Por lo que a los cinco varones detenidos en Boiro, Caldas de Reis, Barro y Meis se les atribuye la presunta autoría de delitos de hurto, receptación y maltrato animal con resultado de lesiones graves y muerte.

INVESTIGACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LAS RESES A SUS DUEÑOS

Según la Guardia Civil, una vez sustraídos los animales y para dificultar la identificación por sus legítimos dueños, los implicados modificaban los rasgos identificativos en las orejas de las reses. Además, realizaban nuevas marcas sobre las originales, causando lesiones que carecían de cualquier tipo de supervisión facultativa o clínica veterinaria.

Además, y durante el transcurso de la investigación, se confirmó la muerte de cinco animales por impactos de arma de fuego. De hecho, una vez practicadas las detenciones, se procedió a la intervención de cinco escopetas de caza, presuntamente empleadas por uno de los implicados para efectuar los disparos

Guardia Civil A Coruña Armas intervenidas durante la Operación BESTEIROS

El operativo se dio por finalizado tras la devolución de las reses a sus propietarios de Boiro, Porto do Son y Lousame, logrando el total esclarecimiento de los hechos denunciados.

Los cinco detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración en las dependencias oficiales de la Guardia Civil de Boiro. Las diligencias instruidas por los delitos en principio mencionados han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Ribeira.