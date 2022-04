¿Debe ter O Barbanza un enlace directo de altas prestacións coa Autoestrada do Atlántico polo sur?

A bisbarra coruñesa do Barbanza ten dende hai anos unha autovía que vertebra todo o seu territorio. Trátase da AG-11 que, enlazando coa AP-9 en Padrón, cruza os concellos de Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal, para rematar en Ribeira. Unha autovía que supuxo unha revolucións nas comunicacións por toda esta comarca, converténdose na alternativa moderna a antiga AC-305 que agora vai ser "urbanizada" naqueles treitos que pasan polos núcleos mais habitados das diferentes localidades que cruza.

Pero son moitos os que, cando saen pola AG-11 cara Padrón, poden ver un sinal de tráfico onde se apunta a outro enlace coa AP-9 polo sur, o que parte dende o Concello de Rianxo cara a Ponte de Catoira e que, cruzando o río Ulla, adéntrase na provincia de Pontevedra e chegar ata o enlace en Caldas de Reis coa Autoestrada do Atlántico. Dende onde tamén se sinaliza este percorrido para facelo en sentido contrario.

Trátase da estrada EP-8001 que no seu percorrido cara o sur atravesa numerosas rotondas e moitas mais curvas nun sinuoso trazado de dobre sentido con treitos de certa perogosidade e siniestralidade, polo que non son moitos os que escollen esta saída directa cara o sur e prefiren seguir o traxecto pola Autovía da Barbanza cara Padrón, para enlazar coa autoestrada do Atlántico para ir cara Pontevedra, Vigo ou Portugal. A pesar de que sexan mais quilómetros de percorrido e mais custe en peaxe da AP-9.

Pois ben, ante esta situación, o Bloque Nacionalista Galego que rescatar o vello proxecto de converter a EP-8001 nunha vía de alta capacidade, que sirva de alternativa e de saída sur dende O Barbanza, polo que responsables desta organización como a deputada Rosana Pérez acudiron ata a Ponte de Catoira para lemrar"as vellas e xustas reivindicacións de numerosos colectivos, tales como asociacións empresariais e os concellos da Barbanza, que levan anos pedíndolle á Xunta de Galiza que a suma a titularidade da estrada provincial EP-8001 que une a ponte de Catoira coa AP-9 en Caldas de Reis", polo que a formación nacionalsta ven de rexistrar unha iniciativa parlamentar "para que o goberno galego transforme esta estrada nunha vía de alta capacidade que enlace a autovía da Barbanza coa AP-9".

ANOS DE PROMESAS INCUMPRIDAS

Segundo a formación nacionalista, "esta estrada constitúe a saída natural dende a comarca da Barbanza cara á provincia de Pontevedra, comarcas do sur de Galiza e Portugal, polo que soporta un elevadísimo tráfico diario, gran parte del pesado, conformando un eixo vertebrador entre dúas provincias. Por se fose pouco o número de sinistros, algúns deles mortais, convértena nunha vía perigosa".

Velaí que a deputada Rosana Pérez recriminara á Xunta que "incumpra o acordo subscrito coa Deputación de Pontevedra no ano 2010 para facerse coa titularidade da EP-8001 e bloquea a súa mellora", detallando que "a Consellaría de Infraestruturas incluíra a mellora deste enlace no Plan Move 2009-2015 e fixara a súa execución no ano 2017 pero, ata o momento, o goberno galego incumpre as súas propias previsións”.

A nacionalista censura que a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade “bote balóns fóra” dicindo que non hai solicitude formal para o cambio de titularidade da estrada cando as Deputacións da Coruña e de Pontevedra levan anos solicitando o seu traspaso e a súa mellora.

“É necesario que esa estrada sexa de titularidade e de xestión autonómica e que o acordo entre as tres administracións chegue canto antes, como primeiro paso cara a unha mellora da conexión entre o sur da provincia da Coruña e a provincia de Pontevedra e Portugal, a través da posibilidade de unión entre a AG-11 e a AP-9” aseverou Pérez Fernández.

Pola súa banda, o alcalde de Ranxo, Adolfo Muíños, presente neste acto reivindicativo asegurou que "os pronunciamentos, as demandas e os acordos de moitos dos concellos situados a ambas as dúas marxes do río Ulla teñen sido numerosos durante, cando menos, os últimos dez anos".

Para concluir que “é moita hora de que o goberno galego os comece a ter en conta e a incluílos na súa programación viaria de cara o futuro”.