Daria, refugiada en Santiago: "Ucrania va a necesitar gente para empezar de nuevo y yo quiero ayudar"

Mediodía en la Plaza del Obradoiro: cualquier día a esta hora, y más si hace sol, el gran atrio de la Catedral de Santiago está salpicado de gente que va y viene, que se hace fotos o simplemente descansa disfrutando del entorno. Pero hoy no es un día cualquiera: se cumple un año del inicio de la guerra en Ucrania y se nota en que en la mayoría de los grupos, alguien se abriga con una bandera azul y amarilla o la lleva a modo de broche, prendida de la solapa.

Alina es una de las jóvenes refugiadas que se ha sumado al acto convocado por el concello compostelano para señalar este día y mostrar el apoyo a las personas que están siendo víctimas de la invasión. Me cuenta muy sonriente, en un castellano "en construcción", que llegó a Galicia "hasta el 21 de marzo pasado", primero estuvo tres meses en A Coruña y luego se vino para cerca de Santiago. Vive con su hijo y con su "gran familia, su hermana y sus dos hijas, en As Galanas". Más sonrisas cuando recuerda el momento en que salieron de su país y la ayuda de los voluntarios que las acompañaron hasta España. Cuenta que ahora se está preparando para poder trabajar en algo relacionado con la hostelería, ya que en Ucrania trabajaba de camarera: "sí, sí, quiero... pero español, muy poco por el momento". Cambia el gesto cuando le pregunto qué siente este 24 de febrero: "ayer no pude dormir, muy triste... ¿por qué?..." Entonces me cuenta que su madre sigue en Mariúpol, y que no puede abandonar la ciudad porque es muy mayor. Pero piensa en su hijo y asegura que "hoy, mejor estar aquí".



Ana lleva ocho meses viviendo en el albergue del Monte do Gozo, lugar de acogida para alrededor de medio centenar de personas casi desde el inicio de la contienda a iniciativa de Cáritas. Ella también salió de Ucrania con un hijo pequeño: "estamos bien, bueno... normal", dice cuando le pregunto qué tal se encuentran. Pero rompe a llorar cuando empieza a detallar los distintos lugares de su país donde se han quedado su madre,su hijo mayor...

"POR LO MENOS ESTÁN VIVOS, ESO ES LO MÁS IMPORTANTE"

También encuentro con lágrimas en los ojos a Daria. La está consolando su madre. Al principio pienso que está emocionada por el día en el que estamos, pero me cuenta que justo hoy se ha llevado un disgusto: alguien ha vandalizado un mural reclamando "paz con justicia" que había pintado en la zona vieja de Santiago. Ha aparecido con un "viva Russia" en letras rojas encima. "Sobre un fondo azul están dibujados los girasoles, un símbolo de Ucrania". En cuanto pueda, Daria intentará arreglarlo: "voy a intentarlo, por lo menos".





Ella lleva en España mucho más tiempo que la mayoría de las personas que hoy se han concentrado en el Obradoiro: cuatro años hace que llegó, "por distintos motivos, pero es que para nosotros la guerra ya empezó hace tiempo, en 2014, cuando los soldados rusos llegaron a Crimea, Donestk y Lugansk..." Las primeras en salir del país fueron ella, sus hermanas, su madre y su abuela. Luego, la abuela, que es "una valiente, volvió para traer a abuelo", explica. Viven en "un pisiño" de alquiler en Los Tilos, en el concello de Teo, adonde llegaron después de una breve estancia en Burgos.

El mes que viene, Daria empezará a trabajar como intérprete, en "un trabajo por poco tiempo, pero..." Sobre su futuro, dice que es "complicado" dar una respuesta, porque "le gustaría quedarse en España, pero como Ucrania va a necesitarme, y va a necesitar más gente para subir desde abajo... yo creo que voy a hacer todo lo posible para ayudar". A pesar de que está arropada por una parte importante de su familia, asegura que son "muchos más" los que se han quedado en el país: "mi padre y mi otra abuela, mis tías, mis primos...Unos en Kiev, en Cherkasy...Están vivos y están sanos, para mi es lo más importante", asegura.

El Obradoiro enmudece durante cinco minutos, a pesar de la cantidad de gente que se ha ido concentrando. Después, la banda Municipal de Música interpreta el himno de Ucrania. En la balconada del Pazo de Raxoi, ondean las banderas que lucían Daria y otras compatriotas.





Según datos de la Delegación del Gobierno en Galicia, en estos momentos hay en nuestra comunidad algo más de 2.800 personas procedentes de Ucrania. La cifra ha variado en todo este tiempo, porque hubo gente que tras unos meses lejos de las bombas ha preferido regresar para estar junto a los suyos.