Cumpliendo la desescalada al borde de los 5.000 habitantes

El ayuntamiento de Vedra es de los concellos que empezó a "desconfinar" este fin de semana atendiendo a los tramos horarios, a pesar de que apenas rebasa los 5.000 habitantes por medio centenar de personas. Su alcalde, Carlos Martínez, decía en Cope Santiago que la gente ha respetado las normas...pero cree que en municipios como el suyo estaría justificada cierta flexibilidad, porque en el rural non hay posibilidad de aglomeraciones "y siempre respetando las normas de distancia social e higiene"

No hubo denuncias ni propuestas de sanción este fin de semana: en los primeros días del confinamiento sí que se dio algún caso, según el alcalde de Vedra, porque "la gente no estaba todavía sensibilizada con el problema y nadie piensa que le pueda pasar a uno mismo enfermar".

O Pino no llega a los 4.700 habitantes, así que allí no hay franjas horarias para salir a la calle por edades: es también un concello rural, así que allí la principal preocupación ha sido otra en los últimos días... qué pasa con el acceso a las fincas de autoconsumo. Es una de las dudas que más veces han tenido que resolver desde el concello, según nos refería el alcalde, Manuel Taboada: "puedes acudir tanto en tu propio concello como en el limítrofe: no pueden ir, por ejemplo a Melide, pero si están por ejemplo en Arzúa, sí".

A LA PLAYA EN MUROS, PERO SIN BAÑADOR

Similar fotografía nos describía la alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo: buen comportamiento en general de sus más de 8.000 vecinos... a pesar de que allí tienen una de las fuentes de más dudas en esta etapa, las playas. La regidora nos dice que el problema está en que la mayoría asociamos disfrutar de estas zonas con sacar la toalla y el bañador, algo que aún tiene que esperar, pero sí se puede ir a los arenales, respetando igualmente las normas: "una hora, a un kilómetro de tu domicilio y un adulto acompañando a un máximo de tres niños...la playa es un espacio natural por el que se puede pasear", insiste Monteagudo.

En Muros también ha suscitado cierta confusión el uso de los parques infantiles: fue necesario aclarar a los mayores que no se podía dejar entrar a los peques a jugar quedando los adultos fuera.

En lo relativo a la apertura de los establecimientos comerciales, la preocupación es común en cuanto a hostelería y restauración... igual que ocurre en las ciudades, también en los municipios más pequeños están echando cuentas a ver si compensa o no abrir antes de junio.

También comparten en estos tres municipios cierto alivio por los pocos casos de coronavirus que se han sufrido allí. Los datos que van trascendiendo sobre los test que está realizando la Xunta en sus centros de salud apenas revelan positivos. El alcalde de Vedra confía en que "los buenos hábitos de seguridad que vamos adquiriendo ayuden en el caso de que se produzca un rebrote".