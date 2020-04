Cumple 100 años aislado por el coronavirus, arropado por el personal del Hospital Clínico

72 personas están ingresadas en el Hospital Clínico de Santiago luchando contra el COVID19...pero para una de ellas, José, este miércoles 22 de abril es un día especial: hoy se convirtió en centenario. Posiblemente no está para soplar tal cantidad de velas, y menos para hacerlo sin ayuda de los suyos porque, como todas las personas que han dado positivo en coronavirus, José tiene que permanecer aislado en su habitación. Sin embargo, el personal de la 4ª Planta, con el apoyo del equipo de cocina, han querido que el "abuelo" tuviese un momento de celebración. Como en todo cumpleaños que se precie, no faltaron los globos ni tampoco el pastel: tenía una sola vela... el resto ya vendrán cuando el homenajeado reciba el alta y pueda conmemorarlo a su gusto. Lo que tampoco faltó fue buena compañía en el momento del almuerzo: eso sí, la indumentaria del personal que se acercó a la habitación de José no pudo ser festivo. Lo acompañaron revestidos de batas, guantes y viseras de protección, que frenan el contagio del COVID, pero no el cariño.

José sigue peleando contra el coronavirus a pesar de sus cien años, siguiendo el ejemplo de otras veteranas que en los últimos días recibían el alta médica en el área Sanitaria de Santiago: hace poco más de una semana conocíamos la curación de Carmen, también de 100 años, y Paca, de 102.