La jueza Elena Fernández Currás ya lo había advertido de víspera y no se equivocaba... difícil que empezasen las declaraciones en la primera jornada del juicio. Casi cuatro horas llevó arrancar un proceso en palabras de la propia letrada "muy farragoso". Poco antes de las diez de la mañana, todo el mundo en su sitio en los lugares habilitados en el "Palacio de Justicia" en que se ha convertido el Edifico CINC de la Cidade da Cultura. Tocaba dirimir cuestiones tristes pero sin mayor enjundia procesal, como la sustitución de testigos que ya no podrán comparecer porque se han quedado por el camino, han fallecido a la espera de este juicio, a otros asuntos que sí suscitaron más polvareda, como un vídeo que presentó a última hora ADIF como prueba, y que descargaría la responsabilidad de lo ocurrido en el maquinista y no tanto en la falta de seguridad en la línea.

"Hemos querido aportar ese vídeo porque entendemos que es una explicación más gráfica de lo sucedido, pero si alguien entiende que las imágenes no son ciertas, lo puede corroborar con los de la policía científica", decía el abogado del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que sugirió que se exhiba el montaje antes de la declaración del maquinista "por si quiere hacer las explicaciones oportunas". El defensor de Francisco José Garzón, que fue uno de los letrados que impugnó la presentación de esta prueba, indicó entre otras cuestiones que el vídeo fue rodado en un convoy distinto al accidentado. También la jueza advirtió otras imprecisiones en la recreación del accidente "la velocidad no es 200 por hora", pero lo admitió como "prueba de parte y su valor probatorio será el que corresponda", añadió.





Otro momento de debate intenso lo suscitó el intento del abogado defensor del ex directivo de Adif, Andrés Cortabitarte, de aligerar los motivos de imputación de su patrocinado: la jueza acabó adviertiéndole que en el juicio tendrán que tratase las múltiples cuestiones técnicas vinculadas con la seguridad, pese a su pretensión de limitar los hechos al análisis de riesgos de la línea.

NERVIOS Y TENSIÓN A LAS PUERTAS DE LA SALA

Al inicio de la vista, numerosos familiares y supervivientes del la tragedia mostraban nuevamente su dolor por lo ocurrido, y también las pocas esperanzas de que el juicio vaya a sanar el sufrimiento que les ha tocado vivir. Javier perdió a su hijo Curro, de 27 años, en Angrois, "un chico estupendo... Duele todo lo que hemos tenido que luchar para que salga a flote toda la larga serie de mentiras, encubrimientos, negligencias...reduciéndolo todo a que un señor iba a mucha velocidad y se equivocó, no es así". Tampoco ve justicia Esperanza, que perdió a su padre y a su cuñada en el accidente hace nueve años: " hay gente que ha estado en la lucha activa y ha fallecido, para ellos no habrá justicia, no se ha hecho una investigación técnica independiente... habrá sentencia pero no justicia"

El ex responsable de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, llegó a primera hora al edificio por una puerta trasera, a diferencia del maquinista, que entró por el acceso principal. Las víctimas lamentaron lo "simbólico" de esta entrada de Cortabitarte, "sin dar la cara" y con "privilegios" con respecto al maquinista, que sí tuvo que cruzarse con las víctimas de la tragedia que aquel 24 de julio de 2013 acabó con la vida de 80 personas.

A la salida se vivían momentos de tensión, cuando esta vez sí, el ex alto cargo de Adif abandonaba el Gaiás por la zona de acceso principal y se encontraba de frente con un grupo de familiares que lo increparon e incluso llegaron a golpearlo, a pesar de que iba custodiado. "En diez años (no) he hablado y no voy a hablar nunca" fue lo único que dijo, mientras se escuchaban gritos animándolo a "tirar de la manta" por los "80 muertos que os habéis llevado por delante ".

La vista se retomará mañana jueves, con la declaración del maquinista, Francisco José Garzón.