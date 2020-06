¿Cuándo podremos cambiar de provincia en Galicia? La Xunta espera que el próximo lunes

Muchos gallegos se preguntan cuándo van a poder cambiar de provincia. Si las cosas van como prevén en la Xunta de Galicia podrían hacerlo antes de lo previsto.

Si el plan inicial del Gobierno diseñaba un escenario en el que la movilidad interprovincial tenía que esperar hasta la superación de todas las fases de desescalada la Xunta tiene previsto permitir ir de A Coruña a Lugo o de Pontevedra a Ourense, por ejemplo, ya desde el próximo lunes.

¿Cómo es posible? El ejecutivo central ha manifestado que en la fase 3- a la que accederíamos el día 8 de junio- los presidentes autonómicos asumirían el mando en sus respectivos territorios y el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, tiene claro que en ese caso una de las primeras medidas que va a adoptar es la de levantar la prohibición de cambiar de provincia.

En canto á mobilidade, o presidente da Xunta insistiu en ⬇️



�� Permitila entre as provincias de Galicia

�� Permitila na fronteira co Norte de Portugal e na zona entre Ribadeo e Asturias



❌ Non adiantala entre CCAA que se atopan en distinta fase