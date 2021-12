El PP de A Coruña actúa en Boiro: destituye a Dieste y nombra a Fernando García al frente de una gestora

La dirección provincial del Partido Popular de A Coruña acaba de dar un golpe sobre la mesa que veremos si es definitivo para cerrar la crisis de liderazgo abierta en el seno del partido en Boiro tras la pérdida de la alcaldía en las pasadas elecciones municipales, a pesar de haber sido, de largo, la lista más votada la encabezada por quien entonces optaba a ser reelegido, Juan José Dieste, que perdió en detrimento del socialista Jose Ramón Romero.

Así, disuelve la directiva local de los populares de Boiro, nombrando una gestora que estará encabezada por Fernando Manuel García Diéguez, a la sazón número 2 de la candidatura popular en las pasadas elecciones y que será el encargado de intentar coser las rotas costuras que la pérdida de la alcaldía y la incapacidad de poder articular una moción de censura contra el regidor socialista han provocado en la agrupación local del PP en los últimos meses.

A quien el PP de A Coruña el encomienda el reto "de aglutinar a todos os militantes, simpatizantes e seguidores do Partido Popular para poñer as bases do que será o equipo definitivo co que a formación popular presentarase á próxima cita coas urnas na que, a dirección provincial confía en recuperar o mando deste municipio".

Palabras que se recogen en un comunicado en el que asegura que "estamos convencidos de que estas dúas xestoras serán o punto de partida para crear os equipos que necesitamos para presentar unha alternativa política de garantías c para poder gañar as eleccións en dúas concellos fundamentais para recuperar o goberno da Deputación da Coruña", en referencia a la idéntica decisión adoptada para la agrupación local del PP en Carballo.

LA MOCIÓN DE CENSURA: HISTORIA DE UN FRACASO

El apoyo puntual que recibió para su investidura el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, ha dejado desde el inicio de la legislatura abierta la posibilidad de que se presentara una moción de censura que, encabezada por el PP, debería contar con el apoyo de la formación independiente Iniciativa Cidadá de Boiro y del entonces único concejal de Ciudadanos, ahora independiente tras haber entrado en el ejecutivo local tras pactar con PSOE y Boiro Novo.

Moción de censura que no fructificó hace unos meses, según algunas fuentes, por la negativa de Juan José Dieste a dar un paso al lado, como exigía alguna de las formaciones involucradas en la operación, y dar paso a su número 2, Fernando García, como candidato, lo que contaría con el aval de la propia dirección provincial de los populares.

Así, la negativa de Dieste bien a renunciar a sus responsabilidades como portavoz del grupo municipal o incluso a renunciar a su acta de concejal, como habrían exigido algunos de los involucrados en la moción, aunque es algo que nunca se ha llegado a aclarar, provocó no solo que esta operación no se fraguara, sino que desde principios de verano el alcalde socialista moviera ficha y comenzara los contactos con la edil de Boiro Novo, Dores Torrado, y el entonces concejal de Ciudadanos, Carlos Rodríguez.

Negociaciones que fructificaban meses después en un pacto de gobierno a tres bandas que, si bien no garantizaba la mayoría absoluta, sí despejaba el panorama político de Romero para lo que resta de legislatura ante la imposibilidad casi material de que el PP pudiese convencer a los dos concejales del BNG para articular otra moción de censura.

RIESGO DE UNA CRISIS AÚN MAYOR EN EL PP DE BOIRO

Todas estas cuestiones parecen haber provocado ahora la reacción de la dirección provincial del PP en A Coruña que ha optado por la dura vía de la disolución de la agrupación local, relevando de facto a Juan José Dieste de la dirección, aún a riesgo de provocar una crisis aún mayor de la que ya se ha producido en el seno de los populares boirenses en estos meses.

Más cuando aún no se han pronunciado ni el ex alcalde, ni los concejales, Fernando García al margen, sobre esta operación que pretende, según sus impulsores, "dinamizar a actividade do partido", dejando "as portas abertas a todos aqueles militantes e simpatizantes que queiran incorporarse ao novo grupo".

Mensajes que veremos qué reacción provocan en el seno del PP de Boiro donde está siendo especialmente dura la transición de la etapa de Dieste a la que se abre ahora, con la incerteza de si el remedio va a ser peor que la enfermedad.

De momento, y por si sirve de pista, llamativo ha sido el mensaje del ex alcalde boirense en las redes sociales como Facebook donde, junto a sendas fotografías de gaviotas volando, ha compartido la famosa canción "Libre" de Nino Bravo. Toda una declaración de intenciones, por lo que parece.