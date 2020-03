Coronavirus: El test que se hace sin bajar del coche llega a todas las áreas sanitarias de Galicia

El SERGAS (Servicio Gallego de Salud) implantará en todas las áreas sanitarias un nuevo sistema para realizar las pruebas del coronavirus. Los pacientes podrán realizarse el test desde sus propios vehículos sin que tener que bajarse del automóvil. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta prueba va destinada exclusivamente a las personas que tengan prescripción facultativa y cita previa.

El facultativo tiene que prescribir la realización de este test siguiendo los criterios establecidos en los protocolos. Además, quedará registrado en la historia clínica electrónica del paciente. Con esta medida se trata de complementar y agilizar el sistema de recogidas de muestras a domicilio, que viene incrementando su demanda en los últimos días.

AGILIDAD EN LAS PRUEBAS Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

El nuevo sistema, coordinado y priorizado por el servicio de Medicina Preventiva de los hospitales, permite agilizar tiempos. Es fácil, cómodo y rápido: permite que los ciudadanos se desplacen en coche al hospital, y además disminuye la utilización de los equipos de protección individual (EPI) ya que mientras cada visita a domicilio supone un cambio de EPI, los profesionales van a utilizar un solo equipo por turno de trabajo, sin necesidad de cambiarse con cada paciente.

EN TODAS LAS ÁREAS SANITARIAS

En la actualidad ya funciona en Vigo, Ourense y Lugo. Está previsto que el viernes, 20 de marzo comience en A Coruña y Pontevedra, y el lunes, 23 en Santiago y Ferrol.

CASOS REGISTRADOS

La consellería de Sanidade ha confirmado 444 infectados por coronavirus en Galicia, de los cuales 15 permanecen en la UCI, 99 están en unidades de hospitalización y 330 permanecen en sus domicilios.

Por zonas, el número de infectados sigue situándose principalmente en el área de A Coruña, con 136 contagiados, seguida de Vigo, con 84; Santiago, con 68; Pontevedra, con 59; Ourense, con 46, Lugo con 36 y Ferrol con 15 casos.

Hasta ahora, en la Comunidad gallega se han registrados cuatro altas de pacientes y cinco fallecimientos. El último, un varón de 75 años que estaba ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y que padecía varias patologías previas.

USO RESPONSABLE DE LOS TELÉFONOS

La Consellería de Sanidade de la Xunta reitera la importancia del buen uso de los teléfonos que tiene a su disposición la ciudadanía.

El número 061 es solo para emergencias o casos graves y el número gratuito 900 400 116 para consultar dudas o síntomas leves de coronavirus.

El Sergas tiene a disposición de la ciudadanía una página web (https://coronavirus.sergas.gal), en la que se puede consultar información dirigida a la población, a los profesionales sanitarios y la otros colectivos. En esta página también se puede encontrar un test interactivo, elaborado por personal sanitario, para proporcionar a la población un sistema ágil e inmediato en el que encontrar información actualizada sobre cuestiones relacionadas con el coronavirus. Además, el hecho de que el test personalice las respuestas, a través de preguntas concretas, permite ofrecer recomendaciones adaptadas a la situación particular de cada persona.

