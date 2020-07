El coronavirus entra en la campaña de las elecciones autonómicas de Galicia

Sigue la campaña electoral en Galicia y estos días estamos viendo como algunos grupos están utilizando el brote de coronavirus que se ha registrado en A Mariña (Lugo) para atacar al presidente de la Xunta.

Son 119 casos activos en localidades como Xove o Burela y la Xunta acordó primero blingar las residencias de mayores (no hay ningún caso en ellas), después prohibir el ocio nocturno y desde este lunes limitar la movilidad (no se puede entrar ni salir del área sanitaria de A Mariña sin causa justificada).

El cierre de la comarca está programado hasta el viernes, y en ese momento, en función de cómo evolucione la situación podría levantarse o prolongarse.

En la comunidad disminuyen los casos activos de coronavirus a pesar de ese brote de Lugo. Según los últimos datos del SERGAS son 254 positivos, 4 menos que 24 horas antes.

Hay 6 personas hospitalizadas y ninguna en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El númro total de fallecidos se mantiene en 619 desde hace 26 días.

El BNG reclamaba estas últimas horas que las elecciones del domingo no se celebren en esa zona cerrada. "Lo más sensato es que las elecciones no se celebren", decía en sus redes sociales la candidata del BNG, Ana Pontón, que llegó incluso a comparar la situación en la Mariña con el hundimiento del Prestige.

También Galicia en Común (las confluencias de Podemos) intenta sacar rédito político del problema sanitario.

"Todos los grupos de la oposición acabamos de registrar una petición de comparecencia para que Feijóo informe de la situación real de la Mariña y del país. No se puede seguir escondiendo", escribía en Twitter un destacado dirigente de Anova, partido nacionalista integrado en Galicia en Común.

Ante o que está pasando na Mariña, o máis prudente e sensato é cancelar as eleccións nesa comarca. O primeiro é a saúde das persoas, atallar o rebrote e minimizar as súas consecuencias. Non se pode someter á cidadanía a escoller entre á súa saúde e o seu dereito ao voto.