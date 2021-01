Coronavirus: se avecinan medidas más duras en Santiago

A día 5 de enero de 2021 no hay cambios en cuanto a las restricciones en Santiago: continúa el cierre perimetral, no se permiten las entradas o salidas del municipio, salvo caso justificado (y las compras no son un supuesto autorizado); la hostelería puede abrir hasta las 23 horas con un aforo del 40% en el interior y las reuniones de no convivientes están permitidas, hasta un máximo de 6 personas.

No obstante, desde el comité clínico ya advierten de que se avecinan cambios, y es que la evolución no es positiva, ni en la ciudad de Santiago ni en la ciudad de A Coruña. Además, los expertos que asesoran a la Xunta de Galicia en materia sanitaria han puesto el foco en las comarcas de ambas ciudades. La comarca de Santiago permanece bajo vigilancia especial, debido a la mala evolución de los datos: en el área sanitaria de Compostela (que incluye el Barbanza) son 1.327 los casos activos de coronavirus, hay 74 personas hospitalizadas en planta y 12 en las UCI. los fallecidos ascienden a las 200 personas desde que comenzó la pandemia.

En cuanto a la incidencia acumulada, la ciudad de Santiago se mantiene por debajo de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, pero muy cerca de ese tope, mientras que otros ayuntamientos como Teo, Padrón o Val do Dubra superan ya ese umbral.

Preguntado al respecto, el alcalde de Teo, Rafael Sisto, ha considerado que el endurecimiento de las medidas es una cuestión en cierto modo "esperada" toda vez que en la localidad se ha experimentado un repunte de los contagios en las últimas fechas. Asimismo, el regidor ha considerado que "fue un error" que Teo no fuese confinado junto a la capital gallega. "Ya pasó la la primera vez que se confinó a Santiago y a los 15 días reprodujimos la tendencia", ha recordado.

También el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, admitía la situación "delicada" y "cambiante". Como la regidora herculina, incidió en la necesidad de continuar con "todas las precauciones y medidas seguridad".

¿HABRÁ NUEVAS MEDIDAS EN SANTIAGO?

Todo parece indicar que sí habrá nuevas medidas en Santiago de Compostela, tras la celebración de Reyes. El comité clínico se vuelve a reunir el viernes, día 8 y analizarán nuevas restricciones para la capital gallega. Santiago se encuentra en un nivel medio, pero esto podría cambiar y tendría consecuencia en los horarios de la hostelería, en los aforos y en las reuniones de personas.

¿PUEDO IR A VER A MI FAMILIA EN REYES?

Los expertos que asesoran a la Xunta de Galicia han decidido volver a permitir la movilidad entre municipios cerrados por la festividad de Reyes. Será solo para ver a la familia y solo durante ese día: el día 6 de enero, respetando el toque de queda. Es decir, desde las 06 h hasta las 23 h del día 6, se podrá entrar o salir de un ayuntamiento cerrado para visitas familiares, además de los otros supuestos ya autorizados para la movilidad, como puede ser el trabajo o el cuidado de las personas.

25 MULTAS EN COMPOSTELA SOLO EN UN FIN DE SEMANA

Entretanto, continúan las multas en la capital de Galicia: la Policía Local hizo durante el primer fin de semana del año, inspecciones en terrazas y aforo de locales comerciales y hosteleros, además de vigilancia en la calle. Los agentes identificaron y propusieron para sanción a 25 personas, la mayoría por no llevar la mascarilla puesta, pero también hubo tres multas por fiestas en pisos.

En los días previos a Reyes los efectivos policiales han aumentado la vigilancia en las zonas comerciales, el lunes, 4 de enero, hubo varios sancionados en el polígono de Costa Vella por entrar a la ciudad a una zona comercial sin permiso. Hay que recordar que realizar compras en un concello cerrado no es un supuesto autorizado para la movilidad.