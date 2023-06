Coral, gitana estudiante de FP: "animo a toda la juventud a que estudie, por ellos y por el pueblo gitano"

El abandono escolar sigue siendo un problema muy gordo para la comunidad gitana: un estudio de 2018, el más reciente que existe, indicaba que sólo el 17% de las personas de esta etnia habían completado la enseñanza obligatoria, frente al 80% de la población general. En en caso de las chicas, los datos eran aún peores: poco más del 15% terminaba la ESO, una cifra muy inferior al 95% del conjunto.

Pero hay jóvenes gitanos que nadan a contracorriente e invitan a otros a hacerlo también. Coral tiene 17 años y acaba de concluir una FP de Cocina. La conocimos en el VI Encontro Educativo en Aberto, organizado en Santiago por la Fundación Secretariado Gitano. Allí nos contó que en el propio centro en el que ha estudiado, le tocó darse de bruces con los estereotipos que quiere romper: "todos los profes pensaban que estaba allí porque me quería casar... porque como es algo de cocina..." Ella les explicó que su madre siempre la animó a estudiar.

Quiere continuar ahora con otro módulo de FP de Farmacia: reconoce que el trabajo de su familia en los mercadillos de la comarca le gusta, pero quiere ir más allá: "el mercao mola, a mi me mola ser amable con la gente, gritar los precios..." Pero es consciente de que con la apertura cada vez de más centros comerciales, la venta ambulante tiene un futuro incierto. Y además, siempre le gustó la Medicina, cuenta: "aprender es música para mis oidos".

Pero además de pelear por esto, también anima a los jóvenes a "demostrar que los gitanos no somos como dicen y que sí servimos" Y añade: que "cuando sus fuerzas no puedan, piensen que hay que hacerlo por el pueblo gitano". Lleva en la muñeca una pulsera con la bandera azul y verde con la rueda de carro en el centro, muy estropeada, me explica, porque en los momentos en los que flaqueaba, asegura que miró la pulsera, a su bandera, y siguió para adelante.

Isabel Suárez es la coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Santiago. Lleva casi 20 años trabajando en esta organización y asegura que en este tiempo ha visto como se han ido dando pasos, más lentamente de lo que le gustaría, claro. En los programas que tienen en marcha ponen especial atención en estos momentos a la educación digital: "no solo trabajamos la parte de competencias, también enseñar las profesiones más tecnológicas, a las chicas y a los chicos, porque nadie quiere ser algo que no conoce a nadie que trabaje en eso"

Una treintena de jóvenes participan hoy en esta que es más que una fiesta de graduación, en la que no faltó la música, de la mano de un joven prodigio, Nico Jiménez, al piano. También es gitano: empezará en el instituto el próximo curso pero espera poder entrar también en el Conservatorio, para avanzar en lo que ha aprendido en cuestión de meses de forma autodidacta, "viendo vídeos en youtube" .

