Hacía ya varias semanas que los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de la basura de la ciudad de Santiago venían advirtiendo del enquistamiento en el que se encontraban las negociaciones establecidas con la empresa concesionaria del servicio, Urbaser, para el nuevo convenio que sustituya al actual que expiró en 2020 sin que hasta ahora se haya podido llegar a un acuerdo

Y la situación parece haber llegado a tal punto que los trabajadores han decidido dar un paso más en el conflicto y anunciar este miércoles una huelga "indefinida" que comenzará el próximo 18 de julio y que afectará a las fiestas del Apóstol.

"Venimos denunciando una serie de carencias en el servicio que ofrece esta empresa en la limpieza y recogida de basura y una serie de incumplimientos" para la renovación del personal eventual, ha asegurado el Presidente del Comité de empresa, Ricardo Méndez, en una rueda de prensa convpcada para hacer pública la convocatoria de la huelga.



Según los responsables del comité, los trabajadores piden a la empresa concesionaria que cumpla el actual pliego de condiciones y que el nuevo convenio colectivo, que está en negociación, incluya la subida del IPC para que se mantenga el poder adquisitivo de los empleados.









"Queremos una subida salarial acorde con el IPC, más un 1,8 % para el año 2021 y un 3 % para el año 2022. Creemos que es justo que los trabajadores sigan manteniendo su poder adquisitivo. No pedimos nada del otro mundo", ha expresado Méndez.



La huelga, convocada por la CIG y CCOO, se produce "fundamentalmente" por el rechazo de la empresa a esta subida salarial y ante el hartazgo de los trabajadores, que consideran "ridícula" y "prácticamente nula" la oferta realizada por la empresa en el día de ayer.



Según Méndez, Urbaser les ofrece un convenio de cinco años con una subida salarial del 0 % en 2021. Para el año 2022, una paga única y no consolidable de 150 euros por trabajador y para 2023 una subida salarial sobre el salario base del 0,75 %. Para 2024 y 2025 ofrece un incremento del 0,25 % "sobre la subida que el Gobierno central pacte con los funcionarios".



"Nosotros, como trabajadores y como ciudadanos de Santiago somos sufridores de esta subida de precios. Consideramos que todo trabajador tiene que ser merecedor de una subida salarial acorde con el IPC", ha declarado a su vez Andrés Sánchez, secretario del Comité.



En cuanto a los incumplimientos, los empleados denuncian que no se están cubriendo los servicios y que hay "una falta de personal" que no permite a los trabajadores librar cuando les corresponde. También advierten de incumplimientos "en la cobertura de vacantes por bajas o vacaciones".

SOLICITAR LA INTERMEDIACIÓN DEL CONCELLO



Ante esta situación, y según el propio responsable sindical, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo se mantiene "de perfil" y mostrando su "preocupación" por el aspecto que pueda fectar a la ciudad en plenas fiestas del Apóstol.



"Lamentamos tener que llegar a esta situación. Nadie quiere ir a una huelga ni quiere llegar a estos extremos", ha reconocido Méndez, que ha puntualizado que al alcalde no debería preocuparle el aspecto de la ciudad "solamente" en las fiestas del Apóstol, sino también "el resto del año".



"Venimos reclamando ya hace tiempo que el servicio carente y el alcalde hasta ahora no ha mostrado preocupación por el aspecto de la ciudad, que está en decadencia a diario", ha añadido. Según han informado los convocantes de la huelga, a día de hoy no existe "interlocución ninguna" con el ayuntamiento y las pocas reuniones que han tenido hasta ahora "han sido solo promesas" que no se han cumplido.



"Tememos que el alcalde, tal y como dijo ayer, se ponga de perfil y diga que es un problema entre empresa y trabajadores. Al final, las palabras que nos da el alcalde son las mismas de la empresa. Dice que no se posiciona pero cuando lo oímos, tiene el mismo discurso que la empresa, ha declarado Alfonso Giadáns, otro de los miembros del comité.



"No pedimos que se ponga de nuestro lado, pero que medie", ha añadido y ha lamentado que "con las fiestas encima" esperan unos servicios mínimos "muy altos"

SOLO NOS INVITAN A PAGAR LA FACTURA

Por su parte, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha asegurado que la convocatoria de huelga coincidiendo con la semana de las fiestas del Apóstol "era algo que se veía venir desde mayo, como ha ocurrido cíclicamente cada vez que se celebra año santo en la ciudad", para anunciar que ha encargado un informe a los servicios jurídicos del ayuntamiento "para ver qué se puede hacer y qué margen tenemos para actuar".

Informe que podría estar listo en los próximos días y que no sabemos si servirá para fijar la postura del gobierno de la ciudad ante este conflicto ya que, según se ha lamentado el propio Bugallo, "en este asunto sólo se nos invita a pagar", asegurando que la negociación salarial y de las mejoras laborables corresponde a la empresa y a la representación laboral, pero sin que suponga que el ayuntamiento de Santiago tenga que pagar más por un servicio recientemente adjudicado.