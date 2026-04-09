Convertir en moda la basura marina recogida en Galicia para remover conciencias: "La costa cada vez está peor"

La basura recogida en el litoral gallego se transformará este sábado en una singular colección de moda que desfilará por la pasarela en la que se convertirá la Praza do Toural de Santiago de Compostela. Varios colectivos medioambientales han organizado una jornada de concienciación que, bajo el título de POSTMAREA y desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, utilizará el arte para denunciar la grave situación de la costa a través de un completo programa de actividades.

Y que tendrá a los restos de residuos de todo tipo que se recogen a lo largo de todo el litoral gallego como singulares protagonistas, al darles u uso para el que no fueron concebidos pero con el que visibilizarán el grave problema medioambiental que suponen.

Cedida Residuos marinos en el litoral de Galicia

Un desfile para remover conciencias

El acto central es una pasarela en la que se mostrarán trajes confeccionados íntegramente con lixo mariño. Según ha explicado Virginia Barros, presidenta del colectivo Mar de Fábula, el objetivo es "mostrar una problemática a través del arte" con una propuesta creativa y diferente en la que llevan más de un mes trabajando. Cada pase y cada traje abordarán una temática distinta, con una banda sonora propia para reforzar el mensaje.

Barrosa ha reconocido que, al estar los colectivos organizadores (Noia Limpa, Retoque Retro, LimpiArousa y Mar de Fábula) compuestos por voluntarios de distintas partes del territorio, no ha sido posible realizar un ensayo general. Por ello, espera que el evento sea "un poco un caos organizado, por decirlo de alguna manera". La jornada se completará con la performance "Do Mar aos Pratos!", que simula un restaurante con un "menú apocalíptico" a base de basura, intercalando todo ello con diversas charlas divulgativas.

La costa gallega, en estado crítico

La presidenta de Mar de Fábula ha lanzado una dura advertencia sobre el estado del litoral: "Está realmente mal, cada vez está peor". El problema más acuciante, según ha detallado, es la creciente presencia de microplásticos, que se generan cuando los residuos plásticos de mayor tamaño no se retiran a tiempo. "Las limpiezas no son la solución, pero sí que forman parte de la solución", ha afirmado Barrosa, quien defiende la necesidad de profesionalizar estos trabajos y atajar las fuentes de contaminación.

El origen de los residuos es muy variado. En la Costa da Morte, por ejemplo, se encuentran muchos objetos procedentes del corredor marítimo de Fisterra, como "botellas, envases, bidones, cascos o botas de protección" arrojados desde buques. A esto se suman los desechos del sector pesquero, como los "paus de batea" o palos plásticos utilizados en los polígonos bateeiros dedicados a la cría del mejillón y la basura de origen doméstico.

En este sentido, Barros ha señalado la responsabilidad individual y ha criticado que "hay mucha gente que utiliza los váteres como si fuesen un cubo de liso". Este mal hábito provoca que una gran cantidad de toallitas higiénicas acaben en el mar y, finalmente, en las playas. Como ejemplo, ha citado el caso de la playa de Camelle, donde este tipo de residuo es especialmente abundante.

Cedida Restos de actividad pesquera arrastrados hasta la costa de Galicia

El acto de este sábado está abierto a todo aquel que se quiera acercar para interesarse del problema que en la actualidad y cada vez en mayor cantidad, suponen los residuos de todo tipo que vertemos al mar. Y que acaban depositándose, parte de ellos, en el litoral de Galicia.