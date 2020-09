Controlado el brote del Multiusos Fontes do Sar: 2 positivos entre los empleados

El Sergas da por "controlado" el brote de coronavirus con origen en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago, que se mantiene en 30 casos positivos. Fuentes del área sanitaria informan de que todas las pruebas PCR realizadas en las últimas horas a usuarios y trabajadores tuvieron resultado negativo.

Este brote continúa con 30 positivos, dos de ellos trabajadores del complejo deportivo, que ya canceló las clases con monitores.

En este sentido, el alcalde compostelano explicó en rueda de prensa que, por la información que él maneja, el contagio no se dio por hacer gimnasia, sino en eventos sociales posteriores: "un café y una comida de personas que se conocían de allí". Sánchez Bugallo pide extremar las precauciones en este tipo de encuentros, entre amigos o familia.

EL MULTIUSOS FONTES DO SAR INFORMA DE 2 POSITIVOS EN TOTAL ENTRE SUS EMPLEADOS

En un comunicado, el Multiusos expresó lo siguiente:

"En relación con el brote de Covid detectado en el complejo deportivo nos gustaría comunicar que está localizado y focalizado en unas actividades dirigidas concretas de la semana pasada en el Multiusos Fontes do Sar. Contactamos con los asistentes a estas clases y ya se han sometido a PCR y seguimiento por parte de las autoridades sanitarias. Asimismo, los 115 empleados del Multiusos Fontes do Sar y del Complejo Deportivo Santa Isabel también están siendo sometidos a PCR, y con el 90% de las pruebas realizadas, 2 han dado positivo.

En relación con los datos publicados en el brote, queremos informar que la cifra incluye tanto los contagios ocurridos en esas clases como los positivos relacionados con aquellas personas ajenas a las instalaciones.

Te recordamos que la sala de pesas y cardiovasculares, el área funcional, las piscinas de verano y Santa Isabel, y las pistas de pádel y tenis siguen funcionando con normalidad, con la obligación de llevar mascarilla en el interior en todo momento y con todoas las medidas preventivas activadas (alfombras viricidas, mamparas, control de temperatura, estaciones de limpieza, desinfección constante de máquinas, etc.)"

SIGUEN LAS CLASES EN STREAMING

Se han suspendido las clases presenciales en el complejo deportivo, pero pueden visualizarse grabaciones o pueden seguirse en directo.

CLASES A PORTA PECHADA EN DIRECTO ��

�� Non tes step? Usa unha alfombra ou un felpudo. �� Non tes pesas ou mancuernas? Faite cunhas garrafas ou unhas botellas cheas de auga.

⏰ Esta tarde: fitbike, tono e combat.#clasesendirecto#sempredeporte#sempresaúdepic.twitter.com/OnhrptBWfM — Sar_Santa Isabel (@sar_santaisabel) September 4, 2020

TRECE HOSPITALIZADOS EN SANTIAGO, UNO EN LA UNIDAD DE CRÍTICOS

El parte del área sanitaria de Compostela y Barbanza, a 4 de septiembre, indica que los casos activos ascienden a 673, con 13 hospitalizados en el Clínico, uno de ellos en una unidad de críticos.

Los pacientes curados se sitúan en 1.993 y las PCR realizadas en 54.606, de acuerdo con la información que trasladan fuentes sanitarias.