Conta atrás para celebrar corenta anos de Filloa de Lestedo (Boqueixón)

Unha versión da Festa da Filloa para nenos, un evento sen glute e concertos de música folk son as principais novidades da Festa da Filloa de Lestedo, que este 2023 fai 40 anos.

O día grande desta festa será o 26 de febreiro, xornada na que se celebrará unha das efemérides gastronómicas de interese turístico en Galicia que congrega a miles de persoas motivadas pola degustación deste doce galego: agardan repartir 30.000 filloas nesta edición que en palabras do voceiro da Festa, Xosé Manuel Lobato, vai ser "a da recuperación total da normalidade" trala pandemia. Dende as sete da mañá estarán funcionando as cociñas para atender toda a demanda que se agarda o domingo de Piñata.

O Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Compostela foi o escenario elixido para quentar motores de cara a unha festividade na que os veciños do pobo son a "alma mater" da festa, segundo destacou no acto de presentación o alcalde de Boqueixón, Manuel Fernández Munín.









O PROGRAMA

As actividades comezarán este luns, 30 de xaneiro, co concurso fotográfico 'Filloarte', cuxo prazo para presentarse estará aberto ata o 17 de febreiro.

A continuación, o 18 será a festa da Filloíña co seu respectivo pregón infantil, degustación, concurso de disfraces. Xa pola noite, será a quenda do Entroido dá Filloa coa orquestra Finisterre e o grupo Orixe.

A asociación de Celíacos de Galicia participará o 24 de febreiro nun espectáculo culinario chamado 'Lestedo sen glute'. O 25 de febreiro, celebrarase a 'masterclass' chamada 'Terra e mar', unha xornada previa á principal que pechará cos concertos do Filloa folk, cos grupos Raeira, Raiola, Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre e Requinta dá Laxeira.

O presidente da Asociación Cultural dá Filloa, José Manuel Canabal, explicaba ademáis que o día grande da Festa haberá o Alto dos Xenerais da Ulla en horario de mañá, previo a unha degustación gratuita de filloas ao mediodía. Ademais, poderanse comprar tanto por separado como con recheo ao longo de toda a xornada.

ESTUDANTES, O FUTURO

Nunha entrevista en Cope Santiago, o voceiro da Asociación da Festa da Filloa, Xosé Manuel Lobato loaba a participación dos estudantes do CIFP Compostela na presentación da festa: "aquí está o cerne da cociña de Galicia, é un centro realmente senlleiro que exporta por todo o planeta, de aquí sae xente moi preparada... e de feito prepararon uns recheos e unhas filloas realmente magníficos", asegurou.

Nas cociñas do centro estiveron man a man "filloeiros" de diferentes idades. Alí, Matilde, que leva 40 anos no oficio, aprendíalles os trucos detrás dunha boa filloa a un alumno de primeiro de dirección de cociña.