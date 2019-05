¿Conocen los vecinos de Santiago a los candidatos a la alcaldía?

Queda justo una semana para la "pegada de carteles" de las Elecciones Municipales y en Cope Santiago hemos bajado el micrófono a las calles del Ensanche compostelano para tomarle el pulso a la popularidad de las candidatas y candidatos que aspiran a gobernar la capital de Galicia a partir del 26 de mayo. Vaya por delante que no os ofrecemos una encuesta científica, pero sí un variado ramillete de voces que nos permite extraer algunas conclusiones. Nos hemos parado con gente joven, mayor, estudiantes, jubilados, amas de casa... Entre las personas que quisieron responder a la pregunta de "qué nombres de candidatas o candidatos me sabría decir", fue la gente de mediana edad la que menos dudas tenía. Muchos jóvenes apenas recordaban algún cabeza de cartel, frente a los mayores, que sí nos decían uno o dos nombres sin pensárselo demasiado. Y...¿cuál está en la mente de todas las personas algo o medianamente informadas? "El socialista, que es el de siempre... Sánchez Bugallo", en palabras de un hombre que, sin embargo, identificaba en primer lugar a Pablo Cancio, el aspirante de Vox.

BUGALLO, EN BOCA DE TODOS

A Bugallo lo recuerdan, no sólo de sus sucesivas etapas como alcalde, sino de cuando formó parte del equipo de su predecesor, Xerardo Estévez. Hay otro ex alcalde que aspira a repetir, Agustín Hernández, candidato del Pp: en su caso, el conocimiento que mostraban nuestros entrevistados era menor. Encontramos algunas dudas sobre si seguía o no como número uno de la lista popular y también quien decía tenerlo perfectamente identificado por ser el "candidato con bigote"...a pesar de que en raras ocasiones hemos visto al líder del Pp en Raxoi sin afeitar. Muy llamativo resulta también que el actual alcalde y candidato a la reelección, Martiño Noriega, no esté en boca de todos ni mucho menos: muchas de las personas que se pararon a hablar con Cope Santiago desconocían si Noriega aspiraba a repetir..."por La Marea", apuntaba una vecina. Pero sin duda, las que tendrán que aprovechar a tope los 24 días que restan hasta las próximas elecciones son las candidatas de BNG y Ciudadanos. Pocas personas tenían claro, entre nuestros viandantes entrevistados, si la formación naranja se presentaba en Santiago y menos, el nombre de su candidata, María Vilas. El Bloque, que sí tiene representación en el Pazo de Raxoi, tiene también como asignatura pendiente popularizar a su aspirante a alcaldesa: todavía hay quien confunde a Goretti Sanmartín con Néstor Rego (candidato nacionalista a las Generales por la provincia de A Coruña) o con una tal ""Yolanda" ( ¿tal vez la diputada ferrolana de Unidas Podemos?). Lo dicho, que hay tarea, para aspirantes y para votantes, de aquí al 26 de mayo.