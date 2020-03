El Concello de Santiago utiliza el eslogan: "Quedo na casa" y se le vuelve en contra por el cobro de la ORA

El Ayuntamiento de Santiago ha decidido suspender la rotación obligatoria de los vehículos estacionados en zona azul, es decir, pasado un tiempo los conductores no tendrán que moverlos de la plaza. Con todo, lo que no se ha suspendido es el pago por ese servicio, lo que obliga a tener la aplicación móvil o bajar a poner el tique si los ciudadanos no quieren ser multados.

Es una decisión controvertida y que está despertando todo tipo de críticas de la población. Las redes sociales han estallado al no entender la razón del mantenimiento del abono de la ORA, incluso manifestaba su desconcierto uno de los vecinos más conocidos de la ciudad: Xacobo Pérez Paz.

En las últimas horas el Concello de Santiago insistía en pedir a los vecinos que se queden en casa, incluso se lo pide a la red de voluntarios que se han prestado para llevar comida o alimentos a casa de aquellos que no pueden salir. El alcalde Sánchez Bugallo les mostraba la gratitud por su solidaridad, pero recordaba que la mejor ayuda es "quedarse en casa", ya que hay equipos de Protección Civil y la Cruz Roja dispuestos, preparados y formados para ayudar a las personas que lo necesiten en la ciudad.

El Ayuntamiento incluso ha cambiado su foto de portada en el Facebook oficial, usando el hashtag "Eu quedo na casa" (Yo me quedo en casa), para intentar concienciar a la población de la necesidad del aislamiento social como mejor medida para luchar contra la expansión del coronavirus. Pero los vecinos han estallado y contraatacan con cierto humor, empleando etiquetas alternativas: "Eu quedo na casa ata ter que baixar a poñer o tique da ORA", escribía una de las vecinas. Pero son muchos los que piden esta supresión.

Paréceme vergoñento que o @PazodeRaxoi siga mantendo o cobro da Ora nestes momentos de confinamento así como cobrar o bus a aqueles que están obrigados a traballar nesta crise. Hai que pensar un pouco nos empregados de @maisbus chóferes e controladores de zona azul. — Diego Sande (@diego_sande_r) March 17, 2020

Está mañana he escrito al concello de Santiago de Compostela y han respondido que exigen el cobro de la zona azul de estacionamiento. Que no falta cambiar el coche cada 2 horas de zona, pero sí hay que efectuar los pagos. El estado de alerta no permite salir a hacer los pagos. https://t.co/xCtVNzffNk — Abraham Hithorso (@hithorso) March 17, 2020

En Vigo ha habido mucho malestar por el mismo motivo, por el mantenimiento del pago en zona regulada, no obstante, el Concello ha rectificado y ha anunciado que se suprime. El Gobierno Local santiagués se reúne de nuevo este miércoles, 18 de marzo, y veremos si cambia su actitud o, si por el contrario, mantiene el pago, aun en contra del deseo de los vecinos.

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS PARA MANTENER LA ORA EN COMPOSTELA?

En la última comparecencia del alcalde y a preguntas de COPE Santiago, Bugallo aseguraba que la supresión del cobro tendría un impacto en las "relaciones laborales" de los profesionales que controlan el cumplimiento. No obstante, este personal depende de una empresa municipal, TUSSA, que presta este servicio.

Desde la oposición, el PP calificaba de "chocante" que se mantenga la ORA, aunque su portavoz en el Concello de Santiago, Alejandro Sánchez Brunete, aseguraba que "suponemos que habrá algún condicionante legal o alguna razón para ello".