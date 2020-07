El Concello de Santiago suspende, a última hora, dos de los puntos de lanzamiento de los fuegos del Apóstol

"Ante as condicións de risco extremo de incendio, suspéndese o lanzamento dos fogos do Apóstolo dende dous dos puntos previstos: Granxa do Xesto e Monte de Deus". Así de descueto reza el mensaje que colgaba hace escasas horas el Concello de Santiago en su cuenta de Twitter, suprimiendo dos de los ocho puntos de lanzamiento de los fuegos del Apóstol previstos para esta misma noche.

Una decisión sorprendente en cuanto las condiciones meteorológicas vienen siendo las mismas desde hace semanas, y, más, después de que esta misma mañana el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, compareciera ante los medios de comunicación en una rueda de prensa hecha "ad hoc" para desear a los ciudadanos el disfrute de las fiestas y pedirles precaución en cuanto a las medidas de seguridad.

Es más, en su comparecencia, Sánchez Bugallo, como hacía un día antes su concejal de Seguridad, Gonzalo Muiños,insitían en que estaba todo el operativo de seguridad dispuesto, Bomberos y Protección Civil incluidos, para garantizar una pronta respuesta ante cualquier eventualidad.

O alcalde anima a cidadanía a desfrutar das festas con "seguridade e prudencia"

+ INFO: https://t.co/A5rFqr8R7vpic.twitter.com/HttYnEVhgc — Concello de Santiago (@PazodeRaxoi) July 24, 2020

De que la decisión se ha tomado en el último momento da cuenta también el que, desde primera hora del día, los trabajadores de la Pirotecnia Zaragozana siguieran realizando el transporte de material desde la Ciudad de la Cultura hacia los 8 puntos de lanzamiento previstos, donde continuaba el montaje a media mañana, y que fueron la base de un concurso muy criticado por algunas empresas del sector en el momento de su adjudicación, por la imposibilidad de cumplir algunas de las condiciones que imponía el pliego.

De esta forma, serán finalmente seis los puntos desde donde se lanzarán los fuegos del Apóstol en la noche de este viernes, a partir de las 23.30h: Santa Susana (Alameda), Parque de Carlomagno (Fontiñas), Cidade da Cultura, Parque da Almáciga, Parque de Eugenio Granell y parque de Luis Pasín (Conxo).