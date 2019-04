Si alguien sabe dónde está el Concello de Santiago, que se lo comunique al Concello de Santiago. Y es que el Ayuntamiento compostelano debe al Ayuntamiento compostelano una cifra que ronda los 30.000 euros. No obstante, al no poder localizarlo, ha tenido que recurrir al BOE, para que el Ayuntamiento de Santiago se dé por aludido y abone lo que debe al Ayuntamiento de Santiago.

No, la que escribe no se ha vuelto loca. Esta noticia es tan ilógica y cómica como real, y se trata del perfecto resumen de lo ocurrido este pasado lunes, primero de abril.

Se puede decir, sin ningún género de duda, que el concello de Santiago no se encuentra a sí mismo.

LA PUBLICACIÓN DE MOROSOS EN EL BOE

El Ayuntamiento de Santiago se autorreclama el pago de obligaciones tributarias y lo hace publicándolo en el BOE, el Boletín Oficial de Estado.

Hasta trece notificaciones de las casi 1.400 que aparecen recogidas en ese documento del pasado lunes, 1 de abril, están dirigidas al Ayuntamiento compostelano. En todos los casos se pide a sí mismo el abono del IBI correspondiente a bienes del rural por un importe que suma unos 30.000 euros.

El caso es que las administraciones suelen recurrir al BOE cuando no pueden localizar al contribuyente deudor y tiran de este documento oficial para comunicar a los ciudadanos las liquidaciones cuando les resulta imposible hacerlo de forma personal, tras varios intentos.

Que aparezca el propio concello en esa lista viene significando entonces que está en la lista de morosos y que además no se le puede localizar.

Otra captura del BOE, donde se explica por qué se recurre a la publicación de la relación de morosos

Parece que se trata de un error, evidentemente, porque, además los bienes municipales no están sujetos a la tributación del IBI a no ser que su uso esté cedido. Pero un error que da que pensar, más allá de la risa y la broma. Una no puede dejar de preguntarse: Si pasa esto con el propio Concello, ¿Qué no pasará con los ciudadanos de a pie?