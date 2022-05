Sabotaxe nas vésperas das Festas da Ascensión: a Policía Nacional investiga o acontecido a pasada noite na nave que a empresa concesionaria do servizo de limpeza do concello de Santiago de Compostela, Urbaser, ten no Polígono do Tambre. Sete vehículos sufriron cortes nos circuitos de aire e o cableado eléctrico. Trátase de cortes limpos, realizados, segundo o parte da policía local"cun obxecto cortante".

Malia a cantidade de vehículos que quedaron inutilizados, o concello informou de que o servizo de recollida de lixo realizouse igualmente. En principio sairon cinco camións que non estaban danados: tres de carga lateral e dous de carga traseira. A concelleira de Medio Ambiente, Mila Castro, en nome do Concello de Santiago, agradeceu a implicación da empresa Urbaser e o traballo dos operarios que estiveron toda a noite, ata altas horas da madrugada, reparando os vehículos saboteados. Tres destes cambións puideron realizar o servizo. "Afortunadamente, o servizo xa está operativo, e a cidade amenceu limpa, aínda que hai dous vehículos que non se puideron reparar".

Concello de Santiago





Castro asegura que este tipo de actos vandálicos a quen máis afectan é a veciñanza. Aclara que se trata dunha sabotaxe intencionada, realizada nun momento moi importante para Santiago, en plenas festas da Ascensión, "sabendo o dano que fan, nunha noite de gran afluencia de xente polas rúas e de gran actividade hosteleira". "Un delicto", indica, "especialmente grave pola súa intencionalidade", deixar á cidadanía sen servizo de recollida de lixo en plenas Festas da Ascensión.

Concello de Santiago





Este intento de sabotaxe tamén se trasladou á planta de residuos de Formarís, onde un operario detectou clavos colocados coa suposta intencionalidade de pinchar as rodas dos vehículos cando ían descargar e inutilizalos. Afortunadamente puideron retirarse sen que ningún cambión resultase afectado.