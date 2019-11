Cierre de parques debido al mal tiempo

Aquí también se dejan notar los efectos del temporal: Prácticamente toda Galicia está en alerta por, viento, olas e incluso nieve.

En Santiago y comarca hemos tenido entre las 10 horas de la mañana y las 12 más de 40 rayos, al este de nuestra ciudad. Está siendo un día muy gris, de chubascos que se intercalan con nubes y claros. Por lo demás, hoy lo más destacado ha sido el frío, con una temperatura mínima de 5º en Compostela, que bajaba hasta los 2º en Melide y máximas que no han pasado de los 10ºC.

En la zonas de las Rías, en Barbanza y Muros-Noia tenemos alerta roja en el mar, como en el resto del litoral autonómico, un aviso que nos deja olas de 8 metros y la recomendación de no acercarnos a la costa. El 112 también recomienda no estacionar en los márgenes de los ríos, por riesgo de desbordamiento, por nuestro entorno nos avisan de que están especialmente pendientes del Xallas.

Ante los avisos, desde el Concello de Santiago informan del cierre de varios parques: se ha decidido el precinto de la Alameda (incluida la carballeira de Santa Susana), Carlomagno y Cotaredo, y la carballeira de San Lourenzo. En Bonaval, como muestra la imagen que ilustra esta información, también este mediodía un cartel avisaba de las restricciones a los viandantes.

Además, el Concello compostelano adoptará un dispositivo de acogida para aquellas personas que duermen de manera habitual en las calles de Compostela. Se ha habilitado un lugar para pernoctar en las instalaciones de Protección Civil en el Estadio Verónica Boquete de San Lázaro. Efectivos de la Policía Local y de los Servizos Sociais informarán a estas personas de esa posibilidad y para facilitarles el transporte hasta esas instalaciones.

Ante calquera emerxencia os/as cidadáns/ás poden chamar ao 112 (Emerxencias de Galicia), 080 (Bombeiros) ou 092 (Policía Local). — Concello de Santiago (@PazodeRaxoi) November 14, 2019

COMPLICACIONES EN LOS AEROPUERTOS GALLEGOS

Tres vuelos que tenían como destino la terminal de Alvedro, (A Coruña) con origen Madrid, Barcelona y Sevilla, han tenido que desviarse hasta Lavacolla a lo largo de esta mañana.

Por otra parte, un vuelo que hacía la ruta entre Madrid y Vigo ha tenido que volver a la capital de España alrededor de las 11,30.

"DIVINA DEL MAR", CONTINÚA VARADO

Salvamento Marítimo monitoriza este jueves la situación del pesquero 'Divina del Mar', que permanece varado en la costa de Porto do Son desde la madrugada de este martes. De momento las autoridades no han desplegado medios por mar ni aire debido al temporal costero en la zona, donde hay activada alerta roja. Así es que, de momento, no se podrá reflotar.

DECISIONES EN OTROS CONCELLOS

Debido a las condiciones meteorológicas, otras localidades de la comarca han tomado restricciones como suspender las actividades al aire libre o insistir en las precaucionesn que la población debe tomar.