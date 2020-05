El Concello de Santiago sí autorizará cacharelas privadas en San Juan

Los grandes eventos han sido cancelados, aplazados o se reinventan para acomodarse a la nueva realidad tras la pandemia. Una pandemia que todavía está lejos de desaparecer, así es que todas las decisiones se estudian al detalle para evitar los temidos rebrotes.

En el caso de las Fiestas de la Ascensión de 2020 no las hemos podido celebrar, el Apóstol será diferente este año, con citas de menor formato y los festivales previstos para este verano han anunciado su aplazamiento a 2021. Pero, ¿qué ocurrirá con las pequeñas celebraciones? Una de las más inmediatas es el San Juan, muy celebrado en la parroquia que lleva su nombre, en Vista Alegre o en San Pedro y Conxo, además de en concellos como Teo o Boqueixón.

La noche de San Juan de este año, la del 23 de junio, será diferente. El Concello de Santiago ya anunció que no autorizará la celebración de cacharelas (hogueras) multitudinarias. Es decir, no se darán permiso para las cacharelas y sardiñadas colectivas de asociaciones culturales y vecinales en espacio público. Pero, ¿qué ocurre con los permisos que piden los compostelanos para hacer las hogueras en sus fincas o en espacios privados? Esas sí se van a autorizar. El concejal de seguridad ciudadana asegura que sí se podrán realizar "previa solicitud, porque obviamente tenemos que conocer dónde se van a hacer por seguridad, los Bomberos y la Policía tienen que saberlo". Para estas celebraciones apelaba Gonzalo Muíños a la responsabilidad individual de quien la organice. A día de hoy no sabemos qué restricciones estarán en vigor en junio, pero parece obvio que tendrá que estar garantizado que no habrá aglomeraciones, ni se formarán grupos con más personas de las que entonces se autoricen.

¿LAS VERBENAS PODRÁN CELEBRARSE?

"No lo podemos saber a día de hoy". Reconoce Gonzalo Muíños a la pregunta de si las fiestas que organizan las comisiones se podrán llevar a cabo. Entiende que alguna sí podrá seguir adelante, pero todo dependerá de las autoridades sanitarias. No hay protocolos ni fecha de regreso para, por ejemplo, volver a ver a las orquestas en directo.

El responsable de fiestas y seguridad ciudadana de Santiago asegura que "lo irá marcando el día a día y las autoridades sanitarias. Son tiempos difíciles". Pero el Concello de Santiago deja en manos de las comisiones de fiestas la decisión sobre si quieren ir adelante con las verbenas, siempre que el plan de desescalada lo permita. Eso sí, habrá condiciones: "Sabemos que funcionan las barras al aire libre y a día de hoy eso no puede ser. Las comisiones tendrán que presentar la solicitud con las máximas garantías y el Concello tendrá que valorarlo".

LAS ORQUESTAS PIDEN A LOS CONCELLOS NO PRECIPITARSE CON LAS CANCELACIONES

El Concello de Boiro decidía suspender sus festejos de julio y en Rianxo se estudia qué hacer con la Guadalupe. Cada día que pasa hay un goteo de cancelaciones y el mundo que vive de las fiestas está preocupado.

Por ejemplo, de la orquesta Panorama dependen 35 familias. Habían ya realizado una importante inversión para la campaña de este año cuando se decretó el estado de alarma y se paró el mundo. No tienen ni idea de cuándo podrán volver a los escenarios.

Otra de las orquestas más aclamadas del panorama autonómico es el Combo Dominicano. Su director musical, Cirano Núñez pedía en COPE Santiago a los ayuntamientos que no se precipiten en las cancelaciones de eventos. Recuerda que son muchas empresas y muchas familias las que dependen de este sector, como empresas de luz y sonido, agrupaciones musicales, pulpeiras, pirotecnia...

De las 185 actuaciones que suelen tener al año, el Combo Dominicano no llegó a 20 fechas en este atípico 2020 y como anécdota nos contaban que su camión estuvo semanas atrapado en Sevilla y llegó esta última semana de mayo a Galicia, debido a la restricción de movimientos en nuestro país.