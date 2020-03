El concello de Ordes (A Coruña) informa de un positivo en la localidad

Las autoridades sanitarias llaman a la calma y piden también a la población que extremen las precauciones.

Es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Ordes tras detectarse el primer positivo en su localidad. Ha sido a través de sus redes sociales donde han dado la noticia:

13/03/2020.

Confirmado o 1º caso de COVID-19 no Concello de Ordes.

Dende o Goberno local estamos en contacto permanente cos profesionais da Consellería de Sanidade e do Sergas, co fin de poder dar traslado a toda a veciñanza de calquera alteración máis restritiva nas medidas e recomendacións publicadas no bando do día de onte, e no DOG de hoxe mesmo; ás que se engaden dende xa o peche dos parques infantís, que serán debidamente sinalizados pola policía local coa maior brevidade, así como a suspensión do mercado local dos mércores e da feira da Adina no Mesón do Vento. En canto ao tanatorio municipal do Valado faranse públicas esta mañá unha serie de recomendacións acordadas cos profesionais do sector.

Os profesionais de epidemioloxía farán a análise protocolaria correspondente a este positivo ao longo desta mañá, e daremos coñecemento de calquera información que afecte á poboación con carácter xeral.

Dende o Concello de Ordes pregamos máximo respecto polas medidas impostas ou aquelas outras que se poidan adoptar no sucesivo, e seguir todas as indicacións e recomendacións dos diferentes organismos públicos e profesionais sanitarios.

A maior das prevencións son os actos individuais de todos e todas e cada un/unha de nós co fin de que non poidan incrementarse os contaxios da epidemia, poñendo por riba de todo o beneficio da saúde pública xeral. Prudencia, comprensión e responsabilidade.

Con ese mensaje las autoridades locales de Ordes piden comprensión y que se sigan las pautas marcadas por los médicos y responsables del servicio de salud de Galicia.

MEDIDAS DE LOS CONCELLOS

En las últimas horas la FEGAMP, la Federación Galega de Municipios y Provincias y la Xunta de Galicia se reunían para tomar medidas conjuntas: se han cerrado también dependencias municipales, instalaciones deportivas y ha habido cancelaciones de fiestas para evitar aglomeraciones. Por ejemplo: la fiesta de la cachucha de Frades se ha cancelado.

También la festa da orella, en Negreira o la feira de la primavera en Santa Comba. En Padrón, por ejemplo, también queda suspendido el uso de la oficina de Turismo.

Se han suspendido las catequesis en todas las parroquias y actividades de infancia y juventud.

TELÉFONO

Además, la Xunta puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 900 400 116 para dar información general sobre el coronavirus. En este número, se pueden resolver todas las dudas que las gallegas y gallegos tengan al respecto y también consultar sintomatología leve.

El 061 es solo para casos graves. Se pide, en este sentido, la colaboración de la ciudadanía.