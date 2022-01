El Concello de Boiro (A Coruña) acaba de anunciar una media con la que pretende acabar con el incumplimieto de la limpieza de las franjas secundarias de 50 metros de terreno que la ley obliga como medida de prevención contra los incendios forestales y barrera de seguridad y de protección para los núcleos habitados y viviendas.

Y lo va a acer ofreciendo a los propietarios de los terrenosy parcelas árboles gratuitos y de especies autóctonas, mucho más resistentes al avance del fuego en las zonas forestales de Galicia donde predominan especies foráneas como el eucalitpo o la acacia.

Según explican fuentes municipales "con esta iniciativa o que se busca é repoboar as fincas situadas nas franxas de protección para que se atopen nas mellores condicións e potenciar a protección contra os incendios”, tras constatar que "moitos propietarios non manteñen limpas as fincas polo que se xera maleza que dificulta as tarefas de protección e coidado dos incendios forestais".

DONDE Y CÓMO HACERSE CON LOS ÁRBOLES GRATUITOS

De esta forma, el Concello de Boiro va a repartir de forma gratuita ejemplares de especias arbóreas autóctonas de Galicia como son elcastaño, el roble, el laurel o el alcornoque.



Para ello, las personas propietarias de parcelas en el término municipal de Boiro que estén situadas en esas franjas secundarias y que estén intresadas en participar en este programa "teñen que mostrar o seu compromiso de adhesión no departamento de Medio Ambiente do Concello de Boiro para formar parte da lista de agarda", según se informa en un comunicado.

La inscripción puede realziarse de forma presencial en el citado departamento de Medio Ambiente, llamando al teléfono 981 377 585 o a través del correo electrónico medioambiente@boiro.org