El Concello de Boiro cierra el servicio de Recaudación por un positivo y aplaza el pleno de este jueves

El Concello de Boiro (A Coruña) se encuentra desde hace unas jornadas en el nivel máximo de alerta (Nivel 3) tras el incremento de casos positivos de Covid que se han registrado en la última semana. Una situación con la que se suma a los ayuntamientos vecinos de Ribeira y Porto do Son, elevando a tres el número de municipios de la comarca del Barbanza que el mapa-covid del SERGAS tiñe de color rojo.

De esta forma, desde el consistorio boirense se han adoptado varias decisiones, como la de aplazar, hasta nueva fecha, el pleno municipal ordinario que estaba previsto celebrar en la tarde de este jueves, además de cerrar el servicio de Recaudación, tras detectarse un positivo entre sus trabajadores.

Según informa en un comunicado, "As dependencias municipais seguen abertas e mantense a atención ao público, agás no servizo de Recadación que se atopa pechado durante o día de hoxe como medida preventiva polo positivo dun traballador, ata que mañá se poidan reincorporar os demais ao dar negativo e non ser considerados contacto directo".

De ahí que se recomiende priorizar la atención telefónica y telemática y que se acuda a las instalaciones municipales sólo en los casos de necesidad y con cita previa. Además, garantiza que los operarios municipais "continúan coas limpezas e desinfeccións diarias, intensificando estas nas zonas de maior afluencia de xente como son núcleos urbanos das principais parroquias, contornas de supermercados e comercios, marquesiñas e demais mobiliario urbano, así como perímetros dos centros educativos e centro de saúde".

SE MANTIENEN LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS

En el mismo comunicado desde la alcaldía boirense se informa de que "As actividades culturais, de ocio e recreativas mantéñense seguindo as medidas, restricións e limitacións decretadas pola Consellería de Sanidade, na orde do 4 de novembro, con preasignación de sitios, capacidade reducida, distancia de seguridade e uso de máscaras".

Aunque se pide a la cudadanía que "extreme as precaucións e cumpra con todas as medidas de seguridade e prevención ditadas polas autoridades sanitarias para facer fronte á situación epidemiolóxica ocasionada pola Covid-19, tales como son uso obrigatorio de máscara de protección, o mantemento da distancia social, coidar a correcta hixiene e desinfección de mans e evitar as aglomeracións de persoas".