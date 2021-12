Con 171 casos positivos diagnosticados en los últimos siete días, 209 en las últimas dos semanas, Ames es el segundo concello del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, detrás de la capital de Galicia, con más pacientes en seguimiento por covid. Es por eso que a pocos días de haber presentado la programación completa de Navidad, el concello ha anunciado que se suspenden las actividades en las que es más difícil controlar las "distancias y el movimiento de las personas, sobre todo porque participan muchos niños".

Lo explicaba en declaraciones a Cope Santiago el alcalde de Ames, Blas García, que añadía que posiblemente lo más complicado fue tener que prescindir de las actividades de conciliación, porque "muchas familias habían previsto poder trabajar con normalidad, pero la situación nos obliga a tomar esta decisión".

Recuerda que la gran mayoría de los casos vienen derivados sobre todo del centro educativo de Barouta, donde las familias "ya no llevaron a los niños a clase estos días" así que, no tendría sentido convertir el "Nadal Lúdico" en un foco de contagios.

Se caen del cartel Pasarrúas y Visita Disney, previstas inicialmente para mañana jueves y para el día de Nochebuena, aunque sí se mantiene la visita a la Casa de Papá Noel, porque el concello confía en que las familias respetarán las distancias de seguridad.



También continúan los conciertos Amesson, pero con el público sentado, y el público tendrá que presentar pasaporte covid para acceder a las carpas.

El evento de las Prebadaladas, que este 2021 se recuperaba después del éxito en 2019, no se podrá realizar tras las restricciones anunciadas el pasado fin de semana a actos de pie en los que se sirvan aperitivos.

El Nadal nas Bibliotecas también se va a quedar a medias, porque no se podrán celebrar los Obradoiros de decoración previstos para hoy miércoles y mañana jueves en Bertamiráns y MIlladoiro. El campamento de Nadal da Aula da Natureza, previsto para la próxima semana, igual que la representación teatral "Rosalía", dirigida para público infantil, quedan igualmente cancelados.

Blas García confía en que sí se pueda celebrar sin problemas la recepción con los Reyes Magos el 5 de enero en los Pabellones municipales, porque recuerda que será "con cita previa, sin contacto personal, solo visual y de palabra", así que esta cita se mantiene en el programa navideño.

Otros concellos próximos, como Brión, prefirieron por segundo año consecutivo, celebrar el desfile de sus Majestades de Oriente por las parroquias: entre las diez y media de la mañana y las ocho de la tarde, el 5 de enero los Magos harán en total diez paradas, comenzando por Cornanda para terminar en la Carballeira de Santa Minia.

Está previsto que los peques puedan entregarle las últimas cartas con sus deseos a Melchor, Gaspar y Baltasar... pero se pide a las familias, igual que en Ames, que acuda un único adulto acompañando a cada niño.

Comunicado de cancelación das ESCOLAS MUNICIPAIS DEPORTIVAS, CULTURAIS e de FORMACIÓN tanto de adultos como de menores así como tamén as clases da ESCOLA MUNCIPAL DE MÚSICA MAGARIÑOS e as ACTIVIDADES PARA MAIORES que se desenvolven no Centro Polivalente. https://t.co/0hWxCqx7Adpic.twitter.com/4POE2RWaJr