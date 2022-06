El concelleiro de Tráfico de Santiago dice ahora que sin semáforos, no hay reapertura total de O Hórreo

De esta tampoco va: la rúa do Hórreo, una de las arterias de entrada a Santiago, seguirá vallada sine die en blanco y rojo. El concelleiro de Tráfico y Seguridade, Gonzalo Muiños, explicó esta mañana que "no momento en que estean os semáforos, abriremos Hórreo, sobre todo, no paso de peatóns" Recordó que estamos en una vía de "dous carrís de baixada e dous de subida, unha distancia importante, e para a máxima seguridade dos peatóns ten que ser con rede semafórica". Muiños añadió que "non hai prazos" para que esta dotación esté lista.

El caso es que hace apenas dos semanas, el concelleiro de Obras anunciaba la apertura total de esta calle de forma "inminente", en cuanto estuviese rematado el pintado, y dejaba para más adelante Javier Fernández la instalación de los semáforos que, primero no se consideraron necesarios en el proyecto inicial, luego sí, y posteriormente no llegaron a tiempo para cumplir el plazo de cinco meses con el que comenzaron los trabajos el pasado septiembre. Ahora el departamento de Tráfico vuelve a insistir en que "para que a seguridade sexa máxima, ten que estar a rede semafórica".

LA ROTONDA PROVISIONAL SERÁ DEFINITIVA

Gonzalo Muiños tampoco puso plazo al remate de la rotonda que se instaló provisionalmente en la rúa do Hórreo desde que arrancaron las obras para facilitar el cambio de sentido en dirección a San Pedro de Mezonzo. Sí confirmó que esta sugerencia que partió del departamento de Javier Fernández para "liberar vehículos cara á zona sur do Ensanche, Praza Roxa...é unha boa medida... sei que están traballando nela para facer unha rotonda como Dios manda, unha rotonda definitiva"





A finales de 2020 el concelleiro de Obras, Javier Fernández, avanzaba en Cope Santiago los planes para humanizar la rúa do Hórreo en el tramo más próximo a la estación Intermodal de Santiago, para convertirla en una vía de plataforma única, con las aceras al mismo nivel que la zona de circulación de los vehículos y limitada a 10 kilómetros por hora.

La calle empezó a levantarse en septiembre de 2021, con la previsión de que en primavera las obras habrían terminado.